Après l’avoir boudée, les Knicks accrochent leur bannière de la NBA Cup

Deux bannières pour le prix d’une ! Dans la nuit de mardi, les Knicks ont honoré leurs héros, sacrés champions NBA pour la première fois depuis 53 ans il y a quelques mois. En plus de la traditionnelle remise des bagues, une bannière a été accrochée au plafond du Madison Square Garden, mais elle n’est pas arrivée seule.

En effet, avant celle commémorant le titre suprême, la franchise new-yorkaise a installé une bannière en l’honneur du trophée de la NBA Cup, également remporté par la bande de Jalen Brunson en décembre dernier.

Un choix qui peut surprendre puisque, contrairement aux Lakers et aux Bucks, précédents vainqueurs de la compétition, les Knicks avaient initialement refusé d’accrocher une bannière pour célébrer leur succès. À l’époque, la franchise avait expliqué vouloir se concentrer sur un objectif bien plus important : le titre NBA.

Cet objectif ayant été atteint, les Knicks se sont donc décidés à honorer leur victoire en NBA Cup, elle aussi acquise face aux Spurs de Victor Wembanyama. Une manière de rendre hommage au parcours d’une équipe qui s’est cherchée, a parfois douté, avant de s’unir au meilleur des moments pour obtenir la plus belle des récompenses.

Une première bannière depuis 2013

« Je pense que c’est une reconnaissance du parcours que nous avons accompli la saison dernière », a déclaré l’entraîneur Mike Brown. « Il y a évidemment eu beaucoup de hauts et de bas. Mais nos joueurs ont su se ressaisir, faire preuve de solidarité et trouver le moyen de remporter la NBA Cup, puis de disputer [et remporter] les Finals en fin de saison. »

Cette bannière de la NBA Cup est même la première accrochée par les Knicks au Madison Square Garden depuis leur titre de division remporté en 2013. Avant, donc, celle de leur sacre NBA, dévoilée quelques heures plus tard.

Car malgré cette saison finalement couronnée de succès, tout n’a pas toujours été rose à New York. Avant d’entamer leur campagne de playoffs, des tensions avaient même été rapportées au sein du vestiaire de la franchise, mais Mike Brown avait su trouver la bonne méthode pour calmer les esprits.

Désormais, les Knicks peuvent contempler deux nouvelles bannières au plafond du Madison Square Garden. Mais la défense de leur titre a commencé par une fausse note, avec une défaite face aux Sixers après la cérémonie. Un premier accroc sans gravité, mais qui rappelle que le plus difficile commence peut-être maintenant.