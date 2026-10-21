Avant la reprise, l’enthousiasme règne à Brooklyn

Jordi Fernandez s’apprête à débuter sa troisième saison avec les Nets. Sauf que pour cette nouvelle campagne, l’entraîneur de Brooklyn dispose d’un effectif qui ambitionne de s’insérer dans la course au play-in.

Lors de ses deux premières saisons sur le banc des Nets, le tacticien de 43 ans a cumulé 118 défaites pour seulement 46 victoires. De quoi mesurer le chemin qu’il reste à parcourir…

« Je suis plutôt enthousiaste. L’anxiété est généralement un sentiment négatif. C’est plutôt un bon sentiment d’urgence. C’est positif d’être enthousiaste pour quelque chose », explique Jordi Fernandez avant le premier match de la saison face aux Hornets. « Nous ne pouvons pas croire que ce sentiment va nous pousser à faire quelque chose de mal. Il faut simplement contrôler ce que nous pouvons contrôler, à savoir cette excitation. »

Jordi Fernandez impatient de montrer les fruits du travail estival

Si Jordi Fernandez affiche son enthousiasme, ce serait en réalité l’entraîneur espagnol lui-même qui serait le plus impatient de débuter cette nouvelle saison, à en croire Julius Randle et Keon Ellis.

« Jordi est très enthousiaste. Il a l’impression qu’il va gagner chaque match. Nous avons une chance de gagner chaque rencontre. Nous allons essayer de gagner, c’est aussi simple que cela », explique l’ancien des Wolves.

Même son de cloche du côté de Keon Ellis : « C’est difficile à dire parce que Jordi n’est pas un gars expressif, mais je sais qu’il est impatient parce que c’est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes heureux de reprendre et je sais que tout le monde a hâte. »

Les jeunes pousses de Brooklyn, telles qu’Egor Demin, vont découvrir une saison avec davantage d’attentes.

« Les premières minutes, chaque joueur sera certainement épuisé et c’est normal, cela arrive tous les ans », prévient le coach. « Tout ce que nous avons travaillé à l’abri des regards, nous pouvons maintenant le montrer devant notre public et leur montrer à quel point nous voulons jouer pour eux. C’est assez passionnant. »

Gagner, malgré des limites évidentes

L’enthousiasme ne suffira toutefois pas à effacer les limites de cet effectif. Contrairement à ce qu’imagine Michael Porter Jr., les Nets auront certainement beaucoup de mal à remporter 50 matchs cette saison.

Néanmoins, si tout s’emboîte correctement, Brooklyn pourrait se mêler à la lutte pour le play-in, même s’il est difficile d’imaginer les hommes de Jordi Fernandez intégrer le Top 10 de l’Est.

Malgré les arrivées de Moe Wagner et de Keon Ellis, la défense reste friable et cela s’est d’ailleurs vu en présaison, lorsque les Nets ont encaissé 144 points face au Heat.

De quoi rappeler que les ambitions affichées devront rapidement se traduire sur le terrain. « Vous ne tirez aucun bénéfice de la défaite », rappelle Noah Clowney. « Nous allons jouer chaque match avec l’envie de gagner et de donner le meilleur. C’est ce qui excite tout le monde. Je dirais qu’il y a plus d’enthousiasme dans ce bâtiment. »

Les Nets ont d’ailleurs tout intérêt à être un minimum compétitifs cette année puisque les Rockets possèdent un « swap » sur leur choix du premier tour de la Draft 2027 (issu du transfert de James Harden). Si celui de Brooklyn est plus intéressant, Houston pourra ainsi le récupérer, et laisser le sien à Brooklyn…

Toutefois, pour se consoler en cas de saison ratée, les Nets pourront de leur côté compter sur le choix du premier tour des Knicks, acquis lors du transfert de Mikal Bridges. Une sécurité supplémentaire pour l’avenir, même si, à Brooklyn, l’heure semble désormais plus aux victoires plutôt qu’aux calculs autour de la Draft.