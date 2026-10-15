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Giannis Antetokounmpo frôle le triple-double face aux Nets

Publié le 15/10/2026 à 7:36 Twitter Facebook

NBA – Auteur de 20 points, 15 rebonds et 9 passes décisives en seulement 24 minutes, Giannis Antetokounmpo a survolé le dernier match de présaison du Heat, remporté 144-128 face aux Nets.

giannis antetokounmpoEn l’absence de Bam Adebayo, préservé en raison d’une gêne à l’aine, Giannis Antetokounmpo a pris toute la place dans la raquette floridienne face à des Nets jusque-là invaincus. Le « Greek Freak » a signé une prestation totale pour permettre à Miami de boucler sa préparation à domicile sur une nouvelle victoire (144-128).

Le Heat impose sa taille

Miami a immédiatement étouffé Brooklyn par son activité défensive. Les Nets ont commencé la rencontre à 1/10 au tir, tandis que le Heat a cumulé quatre contres au cours des huit premières minutes ! Sans Adebayo faut-il le rappeler… Déjà en difficulté face à Nick Richards, Day’Ron Sharpe a en plus récolté trois fautes rapides.

Davion Mitchell a accéléré le rythme en transition et Andrew Wiggins a multiplié les coupes vers le cercle. Cette agressivité a permis aux Floridiens de prendre les commandes après douze minutes (35-29).

Entré en jeu en fin de premier quart-temps, Mikel Brown Jr. n’a eu besoin que de deux possessions pour ouvrir son compteur. Pour sa première, le rookie a immédiatement dégainé de très loin, un registre dans lequel il s’était déjà illustré à l’université.

Giannis règne sur les deux raquettes

Après une entame compliquée, Brooklyn a retrouvé de l’efficacité grâce à Michael Porter Jr. et à un meilleur passage de Day’Ron Sharpe. Mais les Nets n’ont trouvé aucune solution pour contenir Giannis Antetokounmpo.

Le double MVP a tout fait : dunks en transition, rebonds, passes dans le bon tempo et contres spectaculaires. À la pause, il affichait déjà 18 points à 7/8 au tir, 11 rebonds, 5 passes décisives et 3 contres en seulement 16 minutes ! Miami a néanmoins rejoint les vestiaires avec un avantage limité à trois longueurs (69-66).

Brooklyn a brièvement pris les devants au retour des vestiaires, notamment grâce à une passe d’Egor Dëmin pour Day’Ron Sharpe. Mais la cinquième faute du pivot a déséquilibré les Nets, immédiatement punis par un 8-0 du Heat.

Mikel Brown Jr. répond présent

Pour ses premiers véritables pas en NBA, Mikel Brown Jr. (15 points) a montré de belles choses tout en créant plusieurs décalages pour ses partenaires. En face, le collectif de Miami a fini par prendre le dessus. Ryan Conwell a sanctionné Brooklyn à trois reprises derrière l’arc, tandis que Klay Thompson a également trouvé la cible dans le corner. Giannis Antetokounmpo a ensuite offert un alley-oop «à l’aveugle» à Nick Richards pour accompagner un troisième quart-temps à 43 points du Heat (112-103).

Miami a définitivement creusé l’écart dans le dernier acte pour s’imposer 144-128. Giannis Antetokounmpo a quitté le terrain avec 20 points, 15 rebonds, 9 passes, 3 contres et une interception, frôlant le triple-double en moins de 24 minutes. Andrew Wiggins a ajouté 19 points, alors que Michael Porter Jr. a terminé meilleur marqueur de Brooklyn avec 27 points.

Toujours en sortie de banc, Nolan Traoré plante 12 points en 22 minutes.

Brooklyn NetsBrooklyn Nets Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Julius Randle 28 4/13 0/4 7/8 3 2 5 5 2 1 3 0 -19 15 13
Michael Porter Jr. 27 9/17 4/8 5/6 0 1 1 1 1 1 1 0 -8 27 20
Day’Ron Sharpe 17 5/8 1/3 0/0 3 3 6 4 5 2 1 1 -4 11 20
Keon Ellis 24 0/7 0/5 0/0 1 1 2 1 3 1 0 1 -5 0 -2
Egor Demin 23 5/12 4/7 3/4 1 2 3 3 1 2 2 0 0 17 15
Josh Minott 6 1/4 1/3 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0
Grant Nelson 6 0/0 0/0 5/6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 5
Noah Clowney 22 2/5 2/3 0/0 1 6 7 2 2 1 1 0 -2 6 12
Danny Wolf 10 0/1 0/1 0/0 1 1 2 0 2 0 0 0 -3 0 1
Chaney Johnson 9 1/3 0/2 0/0 0 0 0 2 3 0 0 0 -2 2 2
Moritz Wagner 22 6/7 3/3 0/0 1 2 3 2 4 0 1 1 -13 15 19
Drake Powell 6 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
Mikel Brown Jr. 18 4/7 2/5 5/5 0 3 3 3 2 2 1 0 -11 15 19
Nolan Traore 22 5/11 0/4 2/3 0 2 2 5 0 1 2 0 -13 12 11
Total 42/96 17/48 27/32 12 25 37 28 26 12 13 3 128

 
Miami HeatMiami Heat Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Giannis Antetokounmpo 24 8/10 0/2 4/9 2 13 15 9 1 1 4 3 +15 20 37
Andrew Wiggins 22 8/15 1/5 2/3 3 3 6 1 2 1 2 1 +3 19 18
Nick Richards 16 4/6 0/0 3/5 2 3 5 0 2 0 2 1 +3 11 11
Klay Thompson 23 5/10 2/7 0/0 0 1 1 0 2 0 2 1 0 12 7
Davion Mitchell 24 4/8 1/3 4/4 1 1 2 4 3 2 2 0 -7 13 15
Bobby Portis 24 5/8 2/3 0/0 0 2 2 3 3 0 0 0 +9 12 14
Simone Fontecchio 14 4/5 3/4 0/0 0 2 2 0 2 0 0 0 +4 11 12
Myron Gardner 8 1/2 0/1 0/0 0 0 0 2 2 0 1 0 +4 2 2
Keshad Johnson 8 3/5 0/1 2/2 1 2 3 0 0 1 2 0 +4 8 8
Nikola Jovic 23 2/4 1/3 0/0 1 4 5 7 2 0 0 0 +14 5 15
Kylor Kelley 6 1/1 0/0 0/0 2 0 2 0 2 0 0 1 0 2 5
Tim Hardaway Jr. 20 4/10 2/8 4/6 1 2 3 3 1 0 0 0 +8 14 12
Tre Donaldson 6 1/2 0/1 0/0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 2 5
Ryan Conwell 24 5/8 3/4 0/0 1 0 1 2 1 2 0 0 +23 13 15
Total 55/94 15/42 19/29 14 36 50 32 24 7 15 7 144

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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