Giannis Antetokounmpo frôle le triple-double face aux Nets

En l’absence de Bam Adebayo, préservé en raison d’une gêne à l’aine, Giannis Antetokounmpo a pris toute la place dans la raquette floridienne face à des Nets jusque-là invaincus. Le « Greek Freak » a signé une prestation totale pour permettre à Miami de boucler sa préparation à domicile sur une nouvelle victoire (144-128).

Le Heat impose sa taille

Miami a immédiatement étouffé Brooklyn par son activité défensive. Les Nets ont commencé la rencontre à 1/10 au tir, tandis que le Heat a cumulé quatre contres au cours des huit premières minutes ! Sans Adebayo faut-il le rappeler… Déjà en difficulté face à Nick Richards, Day’Ron Sharpe a en plus récolté trois fautes rapides.

Davion Mitchell a accéléré le rythme en transition et Andrew Wiggins a multiplié les coupes vers le cercle. Cette agressivité a permis aux Floridiens de prendre les commandes après douze minutes (35-29).

Entré en jeu en fin de premier quart-temps, Mikel Brown Jr. n’a eu besoin que de deux possessions pour ouvrir son compteur. Pour sa première, le rookie a immédiatement dégainé de très loin, un registre dans lequel il s’était déjà illustré à l’université.

Giannis règne sur les deux raquettes

Après une entame compliquée, Brooklyn a retrouvé de l’efficacité grâce à Michael Porter Jr. et à un meilleur passage de Day’Ron Sharpe. Mais les Nets n’ont trouvé aucune solution pour contenir Giannis Antetokounmpo.

Le double MVP a tout fait : dunks en transition, rebonds, passes dans le bon tempo et contres spectaculaires. À la pause, il affichait déjà 18 points à 7/8 au tir, 11 rebonds, 5 passes décisives et 3 contres en seulement 16 minutes ! Miami a néanmoins rejoint les vestiaires avec un avantage limité à trois longueurs (69-66).

Brooklyn a brièvement pris les devants au retour des vestiaires, notamment grâce à une passe d’Egor Dëmin pour Day’Ron Sharpe. Mais la cinquième faute du pivot a déséquilibré les Nets, immédiatement punis par un 8-0 du Heat.

Mikel Brown Jr. répond présent

Pour ses premiers véritables pas en NBA, Mikel Brown Jr. (15 points) a montré de belles choses tout en créant plusieurs décalages pour ses partenaires. En face, le collectif de Miami a fini par prendre le dessus. Ryan Conwell a sanctionné Brooklyn à trois reprises derrière l’arc, tandis que Klay Thompson a également trouvé la cible dans le corner. Giannis Antetokounmpo a ensuite offert un alley-oop «à l’aveugle» à Nick Richards pour accompagner un troisième quart-temps à 43 points du Heat (112-103).

Miami a définitivement creusé l’écart dans le dernier acte pour s’imposer 144-128. Giannis Antetokounmpo a quitté le terrain avec 20 points, 15 rebonds, 9 passes, 3 contres et une interception, frôlant le triple-double en moins de 24 minutes. Andrew Wiggins a ajouté 19 points, alors que Michael Porter Jr. a terminé meilleur marqueur de Brooklyn avec 27 points.

Toujours en sortie de banc, Nolan Traoré plante 12 points en 22 minutes.