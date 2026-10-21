Draymond Green sait qu’il n’est pas Stephen Curry aux Warriors

Après quatorze saisons, quatre titres et près de 1 200 matchs sous le même maillot, Draymond Green pourrait entamer sa dernière année avec les Warriors. L’intérieur de 36 ans vient de signer un contrat d’une saison, et il a conscience que Golden State pourrait choisir de tourner la page l’été prochain.

Son souhait reste pourtant clair : finir sa carrière dans la franchise qui l’a drafté en 35e position en 2012.

« J’adorerais prendre ma retraite en tant que Warrior. Mais je ne suis pas Stephen Curry, n’est-ce pas ? Je ne bénéficie donc pas de tous les privilèges dont Steph dispose, et cela ne me pose aucun problème », explique-t-il. « Il est extrêmement rare de passer toute sa carrière dans une seule équipe. Si je peux accomplir cela, j’adorerais. »

Pas question de prendre sa retraite dès l’été prochain

Stephen Curry a récemment prolongé jusqu’en 2029 pour 116 millions de dollars et devrait donc rester un « Warrior For Life ». La situation de Draymond Green s’annonce plus incertaine.

Quelle que soit la décision de ses dirigeants, l’ancien meilleur défenseur de l’année assure qu’il ne leur en voudra pas. Il comprend que les impératifs sportifs et financiers pèseront lourd au moment de décider de son avenir.

« Je n’éprouverai aucune rancœur », promet-il. « J’aimerais encore jouer au basket la saison prochaine. Si ce n’est pas ici, je ne prendrai pas ma retraite. »

Draymond Green se dit simplement reconnaissant pour son parcours à Golden State et espère encore correspondre aux plans de la franchise. « S’ils pensent que j’en fais partie, c’est très bien. Sinon, aucun problème. Mais je suis extrêmement reconnaissant pour tout ce que j’ai vécu ici. »

Une quinzième saison sous le signe de l’adaptation

Avant de se demander où il évoluera la saison prochaine, Draymond Green doit déjà répondre aux nouvelles exigences de Steve Kerr. À l’aube de sa quinzième saison, le quadruple champion NBA doit ainsi s’adapter aux évolutions voulues par son entraîneur.

Les Warriors veulent jouer plus vite et occuper différemment les espaces. Habitué à remonter tranquillement le terrain afin d’organiser l’attaque, Draymond Green doit désormais courir davantage et laisser plus souvent la création à ses partenaires.

Pour l’instant, le vétéran préfère toutefois éviter de penser à ses prochaines couleurs ou à la date de sa retraite.

« Je ne sais pas combien d’années il me reste en NBA, et encore moins combien ici », conclut-il. « Pour moi, l’essentiel consiste à profiter de ce qui se trouve devant nous. »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GSW 79 13.4 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GSW 82 21.9 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GSW 79 31.5 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GSW 81 34.7 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GSW 76 32.5 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GSW 70 32.7 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GSW 66 31.3 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GSW 43 28.4 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GSW 63 31.5 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GSW 46 28.9 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GSW 73 31.5 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GSW 55 27.1 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GSW 68 29.2 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GSW 68 27.5 41.8 32.6 70.2 0.8 4.7 5.5 5.5 2.9 0.9 2.7 0.6 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.