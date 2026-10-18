À 36 ans, Draymond Green accepte encore de se réinventer

À 36 ans et à l’aube de sa quinzième saison, Draymond Green doit encore modifier son jeu. Outre le fait qu’il lui demande de shooter davantage à 3 points, Steve Kerr souhaite le voir moins souvent diriger l’attaque depuis la tête de raquette, et davantage occuper les ailes et les corners.

« C’est différent pour moi parce que j’ai toujours été placé en position de créer », reconnaît l’intérieur. « Désormais, je peux parfois créer, mais aussi laisser quelqu’un le faire pour moi ou couper afin de permettre à un autre joueur d’enchaîner. Au bout du compte, tout repose sur la confiance. »

Lors du premier match de présaison, Draymond Green n’avait pas caché son manque d’enthousiasme : « Que cela me plaise ou non, ça va arriver. » Quelques jours plus tard, il s’est montré beaucoup plus positif.

Moins de passes risquées

Cette évolution répond à la volonté de Steve Kerr de réduire les pertes de balle. La saison dernière, le ratio passes décisives/ballons perdus de Draymond Green est ainsi tombé à 2,1, loin de ses meilleures années dans le domaine.

Le staff souhaite qu’il cesse de rechercher systématiquement la passe difficile. Les premiers résultats s’avèrent encourageants puisqu’il a distribué 6,3 passes pour seulement 1,5 ballon perdu de moyenne durant la présaison, dont dix passes en 24 minutes face à Portland.

« Il comprend que nous devons apporter des changements », explique Steve Kerr. « L’essentiel pour lui consiste à trouver l’équilibre entre l’agressivité et l’impact qu’il a montrés, tout en évitant certaines des actions risquées que toute notre équipe a multipliées la saison dernière. »

L’objectif n’est toutefois pas de le priver de ses qualités de passeur. Draymond Green reste ainsi capable de retrouver son rôle historique sur le pick-and-roll avec Stephen Curry, qu’il connaît par cœur.

Encore du temps au poste de pivot

Cette adaptation offensive ne sera pas le seul ajustement demandé à Draymond Green. Sans calendrier précis pour le retour de Kristaps Porzingis et avec Al Horford limité à environ 20 minutes par match, il devrait encore évoluer régulièrement au poste de pivot.

« Nous devons nous adapter », confirme Al Horford. « Draymond devra probablement jouer pivot, moi aussi, et Charles Bassey devra également participer. Sans KP, nous devons simplement jouer différemment. »

À un autre moment de sa carrière, Draymond Green aurait peut-être résisté davantage aux demandes de son entraîneur. Ce n’est plus le cas après douze saisons passées ensemble.

« Si Steve pense que c’est la meilleure solution, je vais lui faire confiance », conclut-il. « Plus jeune, je ne l’aurais probablement pas fait. Mais à ce stade de ma carrière, après tout notre parcours commun, s’il me dit quelque chose, je lui fais confiance. »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GSW 79 13.4 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GSW 82 21.9 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GSW 79 31.5 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GSW 81 34.7 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GSW 76 32.5 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GSW 70 32.7 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GSW 66 31.3 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GSW 43 28.4 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GSW 63 31.5 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GSW 46 28.9 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GSW 73 31.5 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GSW 55 27.1 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GSW 68 29.2 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GSW 68 27.5 41.8 32.6 70.2 0.8 4.7 5.5 5.5 2.9 0.9 2.7 0.6 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.