À 36 ans, Draymond Green accepte encore de se réinventer

À 36 ans et à l’aube de sa quinzième saison, Draymond Green doit encore modifier son jeu. Outre le fait qu’il lui demande de shooter davantage à 3 points, Steve Kerr souhaite le voir moins souvent diriger l’attaque depuis la tête de raquette, et davantage occuper les ailes et les corners.
« C’est différent pour moi parce que j’ai toujours été placé en position de créer », reconnaît l’intérieur. « Désormais, je peux parfois créer, mais aussi laisser quelqu’un le faire pour moi ou couper afin de permettre à un autre joueur d’enchaîner. Au bout du compte, tout repose sur la confiance. »
Lors du premier match de présaison, Draymond Green n’avait pas caché son manque d’enthousiasme : « Que cela me plaise ou non, ça va arriver. » Quelques jours plus tard, il s’est montré beaucoup plus positif.
Moins de passes risquées
Cette évolution répond à la volonté de Steve Kerr de réduire les pertes de balle. La saison dernière, le ratio passes décisives/ballons perdus de Draymond Green est ainsi tombé à 2,1, loin de ses meilleures années dans le domaine.
Le staff souhaite qu’il cesse de rechercher systématiquement la passe difficile. Les premiers résultats s’avèrent encourageants puisqu’il a distribué 6,3 passes pour seulement 1,5 ballon perdu de moyenne durant la présaison, dont dix passes en 24 minutes face à Portland.
« Il comprend que nous devons apporter des changements », explique Steve Kerr. « L’essentiel pour lui consiste à trouver l’équilibre entre l’agressivité et l’impact qu’il a montrés, tout en évitant certaines des actions risquées que toute notre équipe a multipliées la saison dernière. »
L’objectif n’est toutefois pas de le priver de ses qualités de passeur. Draymond Green reste ainsi capable de retrouver son rôle historique sur le pick-and-roll avec Stephen Curry, qu’il connaît par cœur.
Encore du temps au poste de pivot
Cette adaptation offensive ne sera pas le seul ajustement demandé à Draymond Green. Sans calendrier précis pour le retour de Kristaps Porzingis et avec Al Horford limité à environ 20 minutes par match, il devrait encore évoluer régulièrement au poste de pivot.
« Nous devons nous adapter », confirme Al Horford. « Draymond devra probablement jouer pivot, moi aussi, et Charles Bassey devra également participer. Sans KP, nous devons simplement jouer différemment. »
À un autre moment de sa carrière, Draymond Green aurait peut-être résisté davantage aux demandes de son entraîneur. Ce n’est plus le cas après douze saisons passées ensemble.
« Si Steve pense que c’est la meilleure solution, je vais lui faire confiance », conclut-il. « Plus jeune, je ne l’aurais probablement pas fait. Mais à ce stade de ma carrière, après tout notre parcours commun, s’il me dit quelque chose, je lui fais confiance. »
|Draymond Green
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2012-13
|GSW
|79
|13.4
|32.7
|20.9
|81.8
|0.7
|2.6
|3.3
|0.7
|2.0
|0.5
|0.6
|0.3
|2.9
|2013-14
|GSW
|82
|21.9
|40.7
|33.3
|66.7
|1.0
|3.9
|5.0
|1.9
|2.8
|1.2
|1.1
|0.9
|6.2
|2014-15
|GSW
|79
|31.5
|44.3
|33.7
|66.0
|1.4
|6.7
|8.2
|3.7
|3.2
|1.6
|1.7
|1.3
|11.7
|2015-16
|GSW
|81
|34.7
|49.0
|38.8
|69.6
|1.7
|7.8
|9.5
|7.4
|3.0
|1.5
|3.2
|1.4
|14.0
|2016-17
|GSW
|76
|32.5
|41.8
|30.8
|70.9
|1.3
|6.6
|7.9
|7.0
|2.9
|2.0
|2.4
|1.4
|10.2
|2017-18
|GSW
|70
|32.7
|45.4
|30.1
|77.5
|1.1
|6.6
|7.6
|7.3
|2.6
|1.4
|2.9
|1.3
|11.0
|2018-19
|GSW
|66
|31.3
|44.5
|28.5
|69.2
|0.9
|6.4
|7.3
|6.9
|3.0
|1.4
|2.6
|1.1
|7.4
|2019-20
|GSW
|43
|28.4
|38.9
|27.9
|75.9
|0.5
|5.7
|6.2
|6.2
|2.6
|1.4
|2.3
|0.8
|8.0
|2020-21
|GSW
|63
|31.5
|44.7
|27.0
|79.5
|0.9
|6.2
|7.1
|8.9
|3.1
|1.7
|3.0
|0.8
|7.0
|2021-22
|GSW
|46
|28.9
|52.5
|29.6
|65.9
|1.0
|6.3
|7.3
|7.0
|3.0
|1.3
|3.0
|1.1
|7.5
|2022-23
|GSW
|73
|31.5
|52.7
|30.5
|71.3
|0.9
|6.3
|7.2
|6.8
|3.1
|1.0
|2.8
|0.8
|8.5
|2023-24
|GSW
|55
|27.1
|49.7
|39.5
|73.0
|1.4
|5.9
|7.2
|6.0
|3.0
|1.0
|2.5
|0.9
|8.6
|2024-25
|GSW
|68
|29.2
|42.4
|32.5
|68.7
|1.1
|5.0
|6.1
|5.6
|3.2
|1.5
|2.6
|1.0
|9.0
|2025-26
|GSW
|68
|27.5
|41.8
|32.6
|70.2
|0.8
|4.7
|5.5
|5.5
|2.9
|0.9
|2.7
|0.6
|8.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.