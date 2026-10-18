Matchs
NBA
Matchs
NBA

À 36 ans, Draymond Green accepte encore de se réinventer

Publié le 18/10/2026 à 13:03 Twitter Facebook

NBA – Moins présent à la création dans la nouvelle attaque des Warriors, Draymond Green doit apprendre à jouer davantage sans le ballon. Un changement majeur facilité par la confiance construite avec Steve Kerr.

draymond greenÀ 36 ans et à l’aube de sa quinzième saison, Draymond Green doit encore modifier son jeu. Outre le fait qu’il lui demande de shooter davantage à 3 points, Steve Kerr souhaite le voir moins souvent diriger l’attaque depuis la tête de raquette, et davantage occuper les ailes et les corners.

« C’est différent pour moi parce que j’ai toujours été placé en position de créer », reconnaît l’intérieur. « Désormais, je peux parfois créer, mais aussi laisser quelqu’un le faire pour moi ou couper afin de permettre à un autre joueur d’enchaîner. Au bout du compte, tout repose sur la confiance. »

Lors du premier match de présaison, Draymond Green n’avait pas caché son manque d’enthousiasme : « Que cela me plaise ou non, ça va arriver. » Quelques jours plus tard, il s’est montré beaucoup plus positif.

Moins de passes risquées

Cette évolution répond à la volonté de Steve Kerr de réduire les pertes de balle. La saison dernière, le ratio passes décisives/ballons perdus de Draymond Green est ainsi tombé à 2,1, loin de ses meilleures années dans le domaine.

Le staff souhaite qu’il cesse de rechercher systématiquement la passe difficile. Les premiers résultats s’avèrent encourageants puisqu’il a distribué 6,3 passes pour seulement 1,5 ballon perdu de moyenne durant la présaison, dont dix passes en 24 minutes face à Portland.

« Il comprend que nous devons apporter des changements », explique Steve Kerr. « L’essentiel pour lui consiste à trouver l’équilibre entre l’agressivité et l’impact qu’il a montrés, tout en évitant certaines des actions risquées que toute notre équipe a multipliées la saison dernière. »

L’objectif n’est toutefois pas de le priver de ses qualités de passeur. Draymond Green reste ainsi capable de retrouver son rôle historique sur le pick-and-roll avec Stephen Curry, qu’il connaît par cœur.

Encore du temps au poste de pivot

Cette adaptation offensive ne sera pas le seul ajustement demandé à Draymond Green. Sans calendrier précis pour le retour de Kristaps Porzingis et avec Al Horford limité à environ 20 minutes par match, il devrait encore évoluer régulièrement au poste de pivot.

« Nous devons nous adapter », confirme Al Horford. « Draymond devra probablement jouer pivot, moi aussi, et Charles Bassey devra également participer. Sans KP, nous devons simplement jouer différemment. »

À un autre moment de sa carrière, Draymond Green aurait peut-être résisté davantage aux demandes de son entraîneur. Ce n’est plus le cas après douze saisons passées ensemble.

« Si Steve pense que c’est la meilleure solution, je vais lui faire confiance », conclut-il. « Plus jeune, je ne l’aurais probablement pas fait. Mais à ce stade de ma carrière, après tout notre parcours commun, s’il me dit quelque chose, je lui fais confiance. »

Draymond GreenPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2012-13GSW7913.432.720.981.80.72.63.30.72.00.50.60.32.9
2013-14GSW8221.940.733.366.71.03.95.01.92.81.21.10.96.2
2014-15GSW7931.544.333.766.01.46.78.23.73.21.61.71.311.7
2015-16GSW8134.749.038.869.61.77.89.57.43.01.53.21.414.0
2016-17GSW7632.541.830.870.91.36.67.97.02.92.02.41.410.2
2017-18GSW7032.745.430.177.51.16.67.67.32.61.42.91.311.0
2018-19GSW6631.344.528.569.20.96.47.36.93.01.42.61.17.4
2019-20GSW4328.438.927.975.90.55.76.26.22.61.42.30.88.0
2020-21GSW6331.544.727.079.50.96.27.18.93.11.73.00.87.0
2021-22GSW4628.952.529.665.91.06.37.37.03.01.33.01.17.5
2022-23GSW7331.552.730.571.30.96.37.26.83.11.02.80.88.5
2023-24GSW5527.149.739.573.01.45.97.26.03.01.02.50.98.6
2024-25GSW6829.242.432.568.71.15.06.15.63.21.52.61.09.0
2025-26GSW6827.541.832.670.20.84.75.55.52.90.92.70.68.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes