Pour les Knicks, une soirée entre fête et retour à la réalité

À l’occasion de leur premier match de la saison face aux Sixers, les Knicks vont recevoir leurs bagues de champions NBA. Si cette cérémonie sera une fête pour les fans new-yorkais, Josh Hart voit cet événement comme l’occasion d’enfin fermer la page sur l’épopée glorieuse de 2026.

« C’est difficile de tourner la page parce que lorsque vous essayez et que vous dites que vous devez aller travailler, quelqu’un vous répond : ‘Félicitations ! On a vécu ça avec ma famille, nous avons regardé ensemble’. Et vous êtes de nouveau ramené au titre », raconte l’ailier au New York Post. « Vous voulez aller de l’avant et quelqu’un vous ramène en arrière. C’est pourquoi j’ai hâte de cette première soirée pour pouvoir mettre tout ça derrière nous. »

Mais les Knicks n’auront pas le temps de savourer leur sacre. Quelques minutes après avoir reçu leurs bagues, ils devront se concentrer sur un duel très attendu face à Philadelphie, qui verra LeBron James et Jaylen Brown débuter sous les couleurs des Sixers. Difficile d’imaginer un retour à la réalité plus brutal…

Mike Brown prêt à ramener ses joueurs sur Terre

« Vous célébrez avec la bague, prenez des photos et après la rencontre débute. C’est un peu bizarre », reconnaît OG Anunoby, qui a vécu cette cérémonie avec les Raptors en 2019. « Ensuite, le match suit son cours avec le premier quart-temps puis le deuxième et tout redevient normal. Au début, c’est étrange. »

OG Anunoby n’est pas le seul membre des Knicks à déjà avoir vécu une remise de bagues. L’entraîneur de l’équipe, Mike Brown, en a connu quatre comme assistant entre ses passages à San Antonio et Golden State, avant de décrocher son premier titre comme entraîneur principal avec New York.

« C’est un peu difficile même pour moi en tant qu’entraîneur », avoue Mike Brown. « Les gens vous félicitent, vous disent à quel point vous êtes bons et ça fait du bien, mais il y a toujours une partie de vous qui dit : ‘N’écoute pas ça, ne lis pas ça, ne regarde pas ça’. Il est difficile de garder les pieds sur terre dans ce genre de situations. Il faut savoir apprécier, mais redescendre aussi vite que possible. Nous avons un groupe lucide, mais s’ils perdent pied, nous serons là pour leur rappeler que ce n’est plus l’année dernière et que c’est une nouvelle saison. »

Un discours qui s’inscrit dans la volonté du technicien de garder son groupe mobilisé dans la quête du doublé.

L’histoire récente de la NBA incite toutefois à l’optimisme. Depuis la défaite des Lakers face aux Clippers en 2020, aucun champion en titre n’a perdu son premier match de la saison après avoir reçu ses bagues. Aux Knicks de prolonger cette série face à des Sixers ambitieux, malgré une soirée qui promet d’être riche en émotions.