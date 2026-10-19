Cathy Engelbert défend son bilan à la tête de la WNBA

Cathy Engelbert quittera son poste de commissioner de la WNBA à la fin de l’année 2026. Pour la dernière fois, elle a donné sa traditionnelle conférence de presse avant le coup d’envoi des Finals entre le Dream et les Valkyries. L’occasion pour la dirigeante de souligner la réussite de cette saison 2026, la trentième de la Grande Ligue féminine.

« Ça a été la saison la plus réussie de toute l’histoire de la Ligue selon toutes les statistiques », se réjouit-elle. « Pour la première année de notre nouveau contrat TV, nous avons dépassé la barre des 90 millions de téléspectateurs uniques. Ce ne sont que les chiffres des États-Unis. Cela ne concerne pas le Canada ou le reste du monde. Nous avons enregistré une affluence record dans les salles avec une moyenne de 11 500 fans et les deux tiers de nos matchs se sont joués à guichets fermés. Nos plateformes digitales ont aussi enregistré des stats record en générant plus de 4 milliards de vues. Je ne pensais jamais parler de la WNBA en milliards, nous y voici. »

Une relation en demi-teinte avec les joueuses

Arrivée en 2019, Cathy Engelbert a joué un rôle majeur dans la croissance de la WNBA. Elle a mis en place la Commissioner’s Cup, signé un contrat historique pour les droits TV et accompagné l’expansion de la Ligue. Lorsqu’elle est arrivée, il n’y avait que 12 équipes et il y en aura 18 en 2030. Parmi ces nouvelles franchises, on retrouve les Golden State Valkyries, qui disputent actuellement les WNBA Finals, deux ans après leur création.

Une croissance spectaculaire, également portée par l’émergence de nouvelles stars, l’engouement du public et des investissements de plus en plus importants.

Cathy Engelbert a également contribué à améliorer les conditions de travail des joueuses avec la généralisation des vols charter. Mais sa relation avec elles s’est ternie, notamment au moment de négocier la dernière convention collective, sur fond de désaccords concernant les salaires et le partage des revenus générés par la Ligue.

« Quand je suis arrivée, notre premier pilier était de penser d’abord aux joueuses », assure Cathy Engelbert. « Les joueuses n’avaient pas confiance en la Ligue. Nous n’avions pas de vols charter. Leurs conditions de vie et de déplacement n’étaient pas idéales. C’est ce qui a mené à la convention collective de 2020 et certainement à celle de 2026. Le chemin a été long pour arriver jusqu’ici parce que lorsque j’ai pris la WNBA, nous étions quasiment insolvables. Il fallait d’abord permettre à la Ligue de grandir afin de pouvoir payer les joueuses. »

À la recherche de son successeur

Avant de partir, Cathy Engelbert a confirmé que le nouveau « Replay Center », annoncé cet été pour améliorer l’arbitrage en WNBA, serait opérationnel en 2027. Un investissement important dans un domaine critiqué.

Sur le départ, elle participe en tout cas activement à la recherche de son successeur. La Ligue a fait appel au cabinet de recrutement « Excel Search & Advisory » pour trouver son prochain dirigeant et Cathy Engelbert lui conseille d’avoir la « peau dure » pour encaisser les critiques…

« La bonne nouvelle, c’est qu’il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le poste », annonce la commissioner de la WNBA. « J’ai rencontré le cabinet de recrutement et je reçois régulièrement des mises à jour. J’ai proposé certains candidats, beaucoup d’entre nous l’ont fait. C’est un rôle multidimensionnel. Vous devez avoir la peau dure et être certain que vous pouvez permettre à la WNBA de continuer à grandir. »