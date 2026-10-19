À Atlanta, Aaron Wiggins s’émancipe du Thunder

Au lendemain de son transfert vers Atlanta, plusieurs enfants du voisinage se sont présentés devant la maison d’Aaron Wiggins avec des cartes, des ballons et un message : « Merci. Bonne chance avec les Hawks ! »

Absent car déjà reparti s’entraîner, l’arrière a échangé avec eux en FaceTime par l’intermédiaire de sa mère. « Je leur ai dit qu’ils allaient me manquer », raconte-t-il. « Cela montre à quel point les habitants et cette communauté sont formidables. C’est spécial. »

Arrivé à Oklahoma City comme 55e choix de la Draft 2021, Aaron Wiggins ne s’attendait pas à voir cette ville occuper une place aussi importante dans sa vie. Sa visite du mémorial consacré à l’attentat de 1995 lui a notamment permis de comprendre la solidarité locale. « Il existe cette mentalité du ‘Je suis là pour toi’. On la ressent dans la salle comme au supermarché. Tout le monde est extrêmement serviable. C’est une ville incroyable. »

De scoreur à « couteau-suisse »

Sur le terrain, Mark Daigneault lui a appris à canaliser son jeu. Lors de sa première Summer League, Aaron Wiggins multipliait les tirs compliqués pour prouver ses qualités de scoreur. Son entraîneur lui a rapidement demandé de réfléchir à l’efficacité de chacune de ses décisions.

« Il m’a expliqué que, pour devenir un bon joueur, je devais être plus efficace et me demander si certains tirs étaient réellement bons pour l’équipe », se souvient-il. « Avant la NBA, je n’avais jamais vraiment réfléchi à cela. J’étais simplement un scoreur. À Oklahoma City, j’ai énormément appris. »

Devenu un véritable « couteau-suisse » capable de shooter, couper vers le cercle, créer et défendre, il est passé d’un « two-way contract » à une véritable place dans la rotation. Auteur de 12 points et 3,9 rebonds de moyenne en 2024/25, il avait grandement participé au premier titre NBA du Thunder.

« OKC est le premier chapitre de ma carrière », résume-t-il. « Je suis très reconnaissant de l’opportunité qui m’a été donnée. Beaucoup de choses apprises là-bas m’ont permis de devenir le joueur que je suis aujourd’hui. »

Un rôle plus important chez les Hawks

À Atlanta, Aaron Wiggins retrouve Lu Dort, avec lequel il a noué une solide amitié. Mais il veut surtout profiter d’un rôle élargi comme leader de la « second unit », après avoir parfois dû attendre des absences pour obtenir des minutes avec le Thunder.

Chez les Hawks, sa polyvalence offensive et sa capacité à défendre sur plusieurs postes devraient lui permettre de trouver rapidement sa place. Surtout, il pourrait bénéficier de davantage de liberté pour créer son propre tir, après avoir essentiellement évolué dans un rôle complémentaire à Oklahoma City. Une occasion de démontrer qu’il peut être davantage qu’un excellent joueur de rotation.

« Une occasion de progresser se présente à moi », affirme-t-il. « C’est un défi qui va me permettre de tester le joueur que je suis. J’accepte toujours les défis de front. Je veux découvrir qui je suis et ce dont je suis capable. »

S’il emporte son expérience de champion à Atlanta, Aaron Wiggins n’oubliera jamais son parcours dans l’Oklahoma.

« J’espère que les supporters se souviendront que j’ai tout donné. Leur amour, leur soutien et leur fidélité ont façonné la personne que je suis. Je ne considérerai jamais ce parcours comme acquis. »

Aaron Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 50 24.2 46.3 30.4 72.9 1.0 2.5 3.6 1.4 1.9 0.6 1.1 0.2 8.3 2022-23 OKC 70 18.5 51.2 39.3 83.1 1.0 2.0 3.0 1.1 1.6 0.6 0.8 0.2 6.8 2023-24 OKC 78 15.7 56.2 49.2 78.9 0.8 1.6 2.4 1.1 1.2 0.7 0.7 0.2 6.9 2024-25 OKC 76 22.9 48.8 38.3 83.1 1.1 2.8 3.9 1.8 1.3 0.8 0.9 0.2 12.0 2025-26 OKC 65 21.8 43.1 35.6 73.6 0.6 2.4 3.1 1.7 1.3 0.9 1.2 0.4 9.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.