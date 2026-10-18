Kevin Durant n’apprécie pas les leçons de Mat Ishbia…

Avant de surprendre du monde la saison dernière, en atteignant les playoffs avec un effectif sans véritable tête d’affiche en dehors de Devin Booker, les Suns avaient opté pour le pari de la « superteam » en entourant justement leur quintuple All-Star avec un certain Kevin Durant (puis Bradley Beal).

Cette expérience s’est finalement soldée par un échec car, entre 2023 et 2025, Phoenix n’a remporté qu’une seule série de playoffs, ratant même la postseason en 2024/25. Résultat des courses, Mat Ishbia s’est finalement résolu à changer de stratégie et c’est ce raté qui lui aura permis de tirer de nombreux enseignements.

« Ma plus grande leçon concernant Kevin Durant n’est ni positive ni négative, mais c’est que nous devons définir une identité à Phoenix. Et je ne l’ai pas fait au départ », a assumé le propriétaire de la franchise. « Je me suis en quelque sorte contenté de jeter de l’argent par les fenêtres pour régler les problèmes. Mais maintenant, je m’implique personnellement dans chaque décision, du 1er au 14e joueur de l’effectif. »

Ambitieux mais impatient, Mat Ishbia s’était rapidement illustré dans l’Arizona par des prises de décision fortes et risquées. Cela n’avait pas payé à l’époque, mais il espère que les choses évolueront prochainement, alors que Phoenix privilégie désormais des profils plus complémentaires.

« Il n’y avait pas de culture clairement établie ni de direction vers laquelle nous diriger clairement. Donc faire venir des joueurs au talent exceptionnel comme Kevin Durant ne mène pas forcément au titre… », a ensuite ajouté le dirigeant, dans son entretien accordé à CNBC. « Tout repose sur le profil de joueurs que nous avons. Aujourd’hui, nous avons mieux défini les choses et nous ne recrutons plus que ce type de profils. »

Kevin Durant contre-attaque, Dillon Brooks en rajoute

Il n’en fallait pas beaucoup plus pour irriter Kevin Durant, jamais du genre à se taire sur les réseaux sociaux et qui s’est directement attaqué à son ancien patron sur X/Twitter.

« #accuseKD, alors même que KD est resté au top de son basket à 36 ans et qu’il vous a ramené cette ‘culture’ que vous aimez tant… Franchement, Matthew se comporte comme si je m’étais fait arrêter pour conduite en état d’ivresse ou quelque chose du genre. »

Réponse de Mat Ishbia ? « Tu n’as visiblement pas regardé le clip vidéo… Je ne t’ai pas accusé, mais je suis content de la culture que nous mettons en place ici, à Phoenix. Nous avons désormais les bons gars, le bon état d’esprit, et nous avons hâte d’attaquer cette saison. Bonne chance pour cette année à Houston. »

Mais Kevin Durant ne s’est pas arrêté là : « Tu devrais me remercier chaque fois que tu en as l’occasion. Tu n’as pas besoin de me payer une somme absurde pour que je joue dans une autre équipe. » Une référence apparente au coûteux départ de Bradley Beal, dont le contrat continue de peser sur les finances des Suns.

Dillon Brooks est d’ailleurs également venu mettre son grain de sel dans cet échange. Arrivé justement à Phoenix en provenance de Houston dans le cadre du transfert de Kevin Durant, l’ailier canadien a publié un message particulièrement cinglant sur Instagram.

« Merci Matt d’avoir fait disparaître cette puanteur du vestiaire avant mon arrivée. #culture », a-t-il écrit, en référence à son prédécesseur.

Une sortie qui répond à la pique de Kevin Durant sur la conduite en état d’ivresse, visiblement adressée à Dillon Brooks. Autant dire que les retrouvailles entre les deux ailiers promettent d’être assez animées…

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34.6 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39.0 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39.5 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38.9 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38.6 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38.5 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38.5 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33.8 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35.8 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GSW 62 33.4 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GSW 68 34.2 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GSW 78 34.6 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRO 35 33.1 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRO 55 37.2 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BRO/PHO 47 35.6 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2023-24 PHO 75 37.2 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36.5 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 78 36.4 52.0 41.3 87.4 0.5 4.9 5.5 4.8 1.8 0.8 3.2 0.9 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.