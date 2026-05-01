Les Suns ne comptent pas lâcher Devin Booker

Présent dans l’Arizona depuis 2015, Devin Booker vient d’achever sa onzième saison sous le maillot des Suns. À 29 ans, il demeure le visage de la franchise, son leader offensif et l’un des rares points de stabilité d’une organisation qui cherche encore la bonne formule pour viser le titre.

Ces dernières semaines, les interrogations autour de son avenir avaient pourtant commencé à apparaître. Dans une Conférence Ouest toujours plus dense, et après une nouvelle élimination rapide en playoffs, certains observateurs se demandaient si Phoenix pouvait être tenté de rebâtir autrement. Mat Ishbia a rapidement fermé la porte.

« J’irais au feu pour Devin Booker, et je le ferais fièrement », a-t-il lancé lors de sa conférence de presse de fin de saison. « Devin Booker ne sera pas transféré, et nous allons gagner un titre ici avec lui. »

Auteur d’une saison régulière fidèle à ses standards, avec 26.1 points, 6.0 passes et 3.9 rebonds de moyenne, Devin Booker a confirmé son statut de « franchise player ». Ses playoffs ont été plus compliqués face à la défense agressive du Thunder, mais cela ne remet visiblement pas en cause la confiance de ses dirigeants.

Lié à Phoenix jusqu’en 2029

Pour Mat Ishbia, l’objectif est désormais clair : construire autour de Devin Booker, et non envisager son départ.

« Devin Booker est notre franchise player, je l’adore et il adore être ici », a poursuivi le propriétaire des Suns. « Il représente tout ce que nous voulons à Phoenix, comme leader et comme star, sur le terrain comme en dehors. Les gens ne réalisent pas tout ce qu’il attire et tout ce qu’il génère dans un match. Devin Booker est un gagnant, il se soucie de gagner et il fait toutes ces petites choses que l’on ne remarque pas toujours. »

Lié à Phoenix jusqu’à l’été 2029, avec une option joueur pour la saison 2029/30, Devin Booker s’inscrit donc dans la durée. Reste à savoir avec quel effectif les Suns tenteront de relancer leur ambition.

Mat Ishbia a reconnu que l’organisation allait devoir réfléchir à la meilleure manière de renforcer l’équipe autour de sa star. Plusieurs dossiers seront à surveiller, notamment ceux de Mark Williams, Collin Gillespie et Jordan Goodwin, qui arrivent en fin de contrat.

Phoenix a surpris une partie de la ligue cette saison, mais l’élimination sèche face à Oklahoma City rappelle tout de même l’écart qui existe encore avec les meilleures équipes de l’Ouest. Une chose semble toutefois acquise : si les Suns doivent retrouver le chemin des sommets, ce sera avec Devin Booker comme pierre angulaire.

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHO 76 27:44 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHO 78 35:29 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHO 54 34:32 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHO 64 35:02 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHO 70 35:53 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHO 67 33:53 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHO 68 34:29 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.6 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHO 53 34:37 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 PHO 68 35:59 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 2024-25 PHO 75 37:16 46.1 33.2 89.4 1.0 3.1 4.1 7.1 2.6 0.9 2.9 0.2 25.6 2025-26 PHO 64 33:32 45.6 33.0 87.3 0.8 3.1 3.9 6.0 2.6 0.8 3.1 0.3 26.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.