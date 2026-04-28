Balayés, les Suns quittent la scène des playoffs la tête haute

Trent-ecinq victoires. Voilà ce qu’anticipait ESPN pour la saison 2025-26 des Suns au début du mois d’octobre dernier. Annoncés dans les bas-fonds de la conférence Ouest, ils ont finalement remporté dix succès de plus et ont surtout obtenu leur ticket pour les playoffs après être passés par le play-in.

Les hommes de l’Arizona gardent cette trajectoire en tête au moment de quitter la scène des playoffs. Cette nuit, ils n’ont de nouveau pas résisté à la force du Thunder, à l’issue d’une « sacrée bataille » pour reprendre les mots de Jordan Ott, et ainsi concédé une quatrième défaite de rang, synonyme de « sweep » et d’élimination.

Le sentiment du coach local ? « J’essaie de rester dans l’instant présent. Après le troisième match, on a beaucoup discuté du fait de résister à l’envie de penser à ce qui vient après. Donc pour être honnête, je n’y ai pas beaucoup réfléchi. […] Mais je pense qu’il y a un sentiment de fierté au sein de ce groupe. Cette équipe-là s’arrête ici. Et ils devraient être fiers de ce qu’ils ont accompli cette année », lâche Ott.

La fierté d’avoir fait mieux que les prédictions, mais également d’avoir tourné la page de l’échec du « Big Three », avec Kevin Durant et Bradley Beal pour entourer Devin Booker. Cette version-là des Suns n’avait pas atteint les playoffs l’an dernier. Devin Booker ne s’y trompe pas. Le leader de Phoenix voit cette saison, marquée par l’arrivée du remplaçant de Mike Budenholzer, comme une « fondation ».

« Dès le premier jour, depuis son embauche, il est arrivé à 100% dedans. On s’est alignés, sur la même longueur d’onde. C’est un premier pas en avant, une pierre à l’édifice pour instaurer de la stabilité et de l’alchimie. Quelque chose dont on avait grandement besoin ici », développe Booker, auteur d’une belle deuxième période cette nuit, après une première mi-temps très discrète.

Continuer à regarder les playoffs

Qui dit « stabilité », dit vraisemblablement l’envie d’aller plus loin avec ce groupe, qui n’a pas été épargné par les blessures cette saison et qui pourrait seulement faire l’objet de retouches. Plutôt que de miser « all-in » comme par le passé pour s’offrir un grand nom de la ligue.

D’autant que derrière la paire Booker – Jalen Green, Dillon Brooks s’est affirmé comme un homme fort, tandis que les talents en interne, à l’instar de Collin Gillespie ou Oso Ighodaro, ont beaucoup progressé et gagné en expérience.

« C’était un bon pas en avant pour tous les jeunes, et il n’y a pas de meilleur test que les champions en titre. Vous réalisez à quel point chaque possession, chaque moment compte. C’est quelque chose sur lequel s’appuyer pour l’année prochaine. Il faut s’assurer que tous les jeunes continuent de regarder les playoffs, même si nous n’y sommes plus, et qu’ils s’imaginent sur le terrain dans ces situations. On a beaucoup à apprendre en tant qu’équipe jeune, mais plus vite on accélère ce processus, mieux c’est », vise Booker.

Ce dernier considère que les Suns version 2026 ont « apporté un nouveau souffle ». « Les attentes étaient faibles à notre égard au début de l’année. On a dépassé les attentes de tout le monde, sauf les nôtres. […] C’était un super tremplin, une première étape. C’est un bon endroit où être, donc je suis sûr que beaucoup de gars resteront dans le coin. On sera tous ensemble et on continuera d’apprendre », termine-t-il.