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Le Thunder passe le coup de balai à Phoenix

Publié le 28/04/2026 à 6:57 Twitter Facebook

NBA – Derrière les 31 points de Shai Gilgeous-Alexander et les double-double de ses intérieurs, le Thunder a bouclé sa série sur le parquet des Suns lors du Game 4 (122-131).

thunder Shai Gilgeous-Alexander

Le seul « sweep » du premier tour des playoffs 2026 a eu lieu à Phoenix. Porté par les 31 points de Shai Gilgeous-Alexander et les double-doubles de Chet Holmgren (24 points et 12 rebonds) et d’Isaiah Hartenstein (18 points et 12 rebonds), le Thunder n’a pas eu de difficulté à s’imposer une seconde fois de suite sur le parquet des Suns (122-131), malgré l’absence de Jalen Williams.

Les Suns, emmenés par un quatuor de joueurs à 20 points ou plus (Devin Booker, Jalen Green, Dillon Brooks et Collin Gillespie) ont bien tenté de batailler, ils n’ont jamais semblé être en mesure de contrarier le champion en titre dans cette partie. Il leur aurait fallu être en capacité de gêner l’attaque bien huilée d’OKC, pour faire douter le Thunder ; cela n’a pas été le cas.

À la pause, les deux équipes affichaient d’ailleurs une superbe forme offensive, shootant à plus de 62% de réussite (67-75). Seul Devin Booker, bloqué à 2 points à 0/3 aux tirs et cinq ballons perdus, ne participait pas encore au festin. Ce sera vite corrigé dans les minutes suivantes, car le leader des Suns s’est réveillé dans le troisième quart-temps, parvenant tant bien que mal à se libérer de la pression de Lu Dort.

Les Suns n’ont jamais emballé la rencontre

Le souci pour les Suns est que le Thunder a toujours trouvé un moyen de répondre. Au premier tir converti dans le match de Booker, « SGA » rétorquait de façon immédiate à mi-distance lui aussi. Surtout, les Suns manquaient parfois de sérieux défensif, à l’instar de ce rebond offensif d’Isaiah Hartenstein capté… sur son propre raté au lancer-franc, renvoyant l’intérieur d’OKC sur la ligne de réparation.

Malgré cela, le Mortgage Matchup Center a (enfin !) vibré pour quelques minutes en voyant sa formation signer un 8-0 en fin de période grâce à une très bonne séquence de Booker, qui a coïncidé avec le passage sur le banc des deux géants titulaires du Thunder. En parvenant à mettre un peu plus de rythme, Phoenix est repassé sous la barre des 10 points et affiché une bonne dynamique pour l’entame du dernier quart-temps (98-106).

Bien insuffisant toutefois pour remettre en question le niveau de contrôle affiché par le champion. Jalen Green a trouvé à plusieurs reprises le chemin du cercle en pénétration, mais Ajay Mitchell lui a répondu à son tour à mi-distance. Puis « SGA » a fait le bon travail de fixation pour trouver Cason Wallace dans le corner et les visiteurs reprenaient à nouveau leurs distances (106-120) à quelques minutes du terme. Ils ne seront pas inquiétés par la suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Si proches, si loin. Cette rencontre avait tout du match de « traînard » de la part des Suns, mais ces derniers n’ont jamais été capables d’appuyer sur l’accélérateur. Parmi les équipes les plus maladroites (41.6%) depuis le début des playoffs, Phoenix a signé sa performance offensive la plus aboutie de la série. Mais sans davantage de stops, y compris pour empêcher le Thunder d’accéder aux lancers-francs (30 à 16 pour OKC), les Suns ne pouvaient pas l’emporter.

Les « Bigs » du Thunder ont dominé. Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein ont été dans l’efficacité offensive et ont lâché peu de rebonds en cours de route. Ils terminent avec un impact au score très positif, tandis que le bon passage des Suns dans le troisième quart-temps a coïncidé avec leur passage sur le banc. Des Suns qui, sur la base de ce match, cette série et même cette saison, pourraient être tentés de se renforcer à l’intérieur cet été car le danger provient quasi exclusivement des lignes extérieures chez eux.

La réaction d’Ajay Mitchell. Malgré son 5/20 lors du match précédent, le meneur-arrière a conservé la confiance de Mark Daigneault en restant titulaire pour ce game 4. Une confiance récompensée car il a signé un match de bonne facture avec 22 points à 7/16 aux tirs, 6 passes et 4 rebonds. Et un gros « usage rate » pour stabiliser l’attaque du Thunder sur jeu placé. Son +27 au score lorsqu’il était en jeu en dit beaucoup.

Phoenix Suns / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Devin Booker 40 8/16 1/6 7/9 0 0 0 6 5 0 6 1 -16 24 15
Dillon Brooks 42 10/19 2/4 1/1 2 2 4 3 3 1 0 1 1 23 23
Jalen Green 39 10/25 1/10 2/3 2 4 6 4 3 4 2 0 -15 23 19
Collin Gillespie 29 7/12 6/11 0/1 0 2 2 2 4 1 0 0 -27 20 19
Oso Ighodaro 34 4/5 0/0 0/0 1 7 8 4 5 2 2 1 -1 8 20
Grayson Allen 21 4/5 2/3 2/2 1 2 3 3 0 0 0 2 15 12 19
Royce O'Neale 18 3/3 2/2 0/0 2 5 7 2 3 0 1 0 -3 8 16
Jamaree Bouyea 1 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Khaman Maluach 5 1/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 -7 2 4
Amir Coffey 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ryan Dunn 1 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
Rasheer Fleming 9 0/2 0/2 0/0 1 0 1 0 2 2 1 1 2 0 1
Total 48/90 14/39 12/16 10 23 33 24 25 10 12 6 122
Oklahoma City Thunder / 131 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Shai Gilgeous-Alexander 38 10/17 2/4 9/11 0 2 2 8 2 0 3 1 -7 31 30
Chet Holmgren 34 9/16 2/5 4/4 2 10 12 3 2 2 2 0 21 24 32
Ajay Mitchell 34 7/16 4/6 4/4 1 3 4 6 2 0 3 0 27 22 20
Isaiah Hartenstein 29 5/7 0/0 8/9 7 5 12 3 2 1 2 0 13 18 29
Luguentz Dort 27 0/2 0/2 1/2 0 1 1 0 4 0 0 1 5 1 0
Alex Caruso 25 5/7 4/6 0/0 0 4 4 1 2 1 3 0 5 14 15
Cason Wallace 22 4/7 2/3 0/0 3 1 4 4 2 1 2 1 -1 10 15
Isaiah Joe 7 2/5 2/5 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -10 6 2
Jaylin Williams 10 1/3 1/3 0/0 0 0 0 1 2 0 0 1 -8 3 3
Aaron Wiggins 11 1/1 0/0 0/0 0 0 0 2 1 0 0 0 6 2 4
Kenrich Williams 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
Nikola Topic 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
Jared McCain 1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -1
Total 44/82 17/34 26/30 13 26 39 28 20 5 16 4 131

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DEN106
MIN84
ORL94
DET88
PHO122
OKC131

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Rédacteur de contenu Samuel Hauraix
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