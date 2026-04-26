Au moins, Ajay Mitchell ne se cache pas

« C’est un crime qu’il soit tombé aussi bas lors de la Draft [38e choix en 2024, ndlr], certains devraient perdre leur boulot pour ça, mais nous sommes contents que ce soit arrivé et qu’il se trouve parmi nous. » Voilà comment Chet Holmgren parle de son coéquipier Ajay Mitchell, qui n’en finit plus de surprendre et séduire avec le Thunder cette saison.

Lors du Game 3 à Phoenix, c’est lui qui a été nommé titulaire en remplacement de Jalen Williams, encore blessé à la cuisse. Une volonté de Mark Daigneault pour notamment aider Shai Gilgeous-Alexander à « jouer son jeu » et à ne pas s’épuiser, à force de porter la balle et d’organiser l’attaque en permanence.

Cela a visiblement payé, car « SGA » a pu signer un match quasi parfait (42 points à 15/18) : « Le fait qu’Ajay [Mitchell] avait le ballon en main nous a aidés dans beaucoup de situations, car ils essayaient de lui rendre la vie difficile et ça nous a aussi aidés à lui donner le ballon à différents endroits du terrain », appréciait ainsi Mark Daigneault.

Tout n’aura pas été parfait pour autant, Ajay Mitchell terminant à seulement 5 sur 20 au shoot (!), mais sa première titularisation en playoffs est malgré tout une réussite aux yeux de son entraîneur. Dans l’état d’esprit tout du moins et dans ce rôle d’électron libre qui lui a notamment permis de terminer dans le Top 5 du vote pour le Sixième homme de l’année 2026.

« Il n’est évidemment pas timide, donc c’est déjà un bon début », a souligné Mark Daigneault. « Les gagnants échouent et les perdants se cachent, mais lui, il ne se cachait pas. »

Ajay Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 OKC 36 16:35 49.5 38.3 82.9 0.5 1.4 1.9 1.8 1.9 0.7 0.8 0.1 6.5 2025-26 OKC 57 25:51 48.5 34.7 87.0 0.7 2.6 3.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.3 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.