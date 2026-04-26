Qui pour stopper Shai Gilgeous-Alexander ?

Pas de Jalen Williams ? Pas de problème pour Shai Gilgeous-Alexander, qui a su élever son niveau de jeu pour palier l’absence de son premier lieutenant, touché à la cuisse dans le Game 2, et guider OKC vers une victoire pour le premier match de la série à Phoenix. Auteur d’un match presque parfait, à 15/18 au tir, SGA a porté son équipe par son agressivité, son scoring et son QI basket en trouvant les joueurs démarqués pour tuer le match sur la fin.

Alors qu’il a marché sur l’eau toute la saison dans sa quête de «Repeat», le leader du Thunder continue d’impressionner, scellant son nouveau record en carrière en playoffs à 42 points. Phoenix s’était pourtant mis en position d’embêter le champion en titre après avoir bien entamé la rencontre. Mais c’était sans compter sur la lucidité et la détermination à toute épreuve de SGA.

«Clairement, il a été incroyable ce soir. Son efficacité, à shooter à 15 sur 18, a été vraiment impressionnante. Mais il a aussi distribué le ballon un peu partout, en trouvant notamment ces 3-points en fin de match pour nous. Et le fait qu’Ajay (Mitchell) avait le ballon en main nous a aidés dans beaucoup de situations, parce qu’ils essayaient de lui rendre la vie difficile, et ça nous a aussi aidés à lui donner le ballon à différents endroits du terrain», a glissé Mark Daigneault.

Le coach du Thunder n’est pas étonné de voir son joueur majeur faire face à l’adversité, sans son premier relais sur le terrain, et pour ce premier match en terrain hostile de la série.

«Il fait preuve d’un grand sang-froid et d’une grande maîtrise de soi. Je pense que sa confiance y est pour beaucoup. Il a le sentiment d’avoir le contrôle sur ses performances. il ne laissera rien ni personne entraver son chemin ou sa performance. Il prend l’entière responsabilité de sa façon de jouer, et je pense que c’est pour ça qu’il progresse encore. Quand le match ne tourne pas en notre faveur, il a maintenant cette expérience, pour avoir vécu beaucoup de choses, il sait qu’il va y avoir des hauts et des bas, et il garde la tête froide et joue la possession qui suit».

Insensible à la pression

Imperturbable, malgré le contexte, et l’environnement, SGA a su faire abstraction de tout ce qui aurait pu faire pencher la balance du mauvais côté pour se concentrer sur ce qu’il pouvait maîtriser. Le résultat a été époustouflant avec cette masterclass de 38 minutes et ce 83.3% de réussite en 18 tentatives…

«J’ai beaucoup de chance d’être dans cette situation. Mais peu importe qui est sur le terrain, je dois y aller et jouer mon jeu », a-t-il confié. « C’est tout simplement le rôle que j’ai dans cette équipe, et mes entraîneurs et coéquipiers font un excellent travail pour me laisser m’exprimer. Comme notre deuxième créateur est absent, naturellement, en fin de possession et au début, le ballon va me passer plus souvent entre mes mains, tout simplement parce que Dub n’est pas là. Cela m’offre donc un peu plus d’opportunités. Mais quoi qu’il en soit, face à cette opportunité, j’essaie de ne pas me mettre plus ou moins de pression. Je laisse simplement le match me dicter ce que je dois faire. Et en général, ça marche plutôt bien. »

Non content d’avoir bouclé les trois premiers quart-temps à 30 points, à 12/15 au tir, Shai Gilgeous-Alexander a su mettre le coup de boost nécessaire en alignant trois paniers décisifs : un drive arraché face à toute la défense adverse, un dunk en transition après avoir volé le ballon, puis un fade away à mi-distance au buzzer de la possession face à Dillon Brooks pour porter la marque à 102-87.

«Certains de ses tirs étaient incroyablement difficiles», a pour sa part déploré le coach adverse, Jordan Ott. «On sait qu’il sait mettre certains de ces tirs. On a essayé différents matchup, on a essayé de lui enlever le ballon des mains. Il a atteint ce stade où il est un peu plus difficile de lui prendre le ballon des mains quand il prend le dessus sur nous comme ça. Il faut le féliciter. Il nous a fait tourner en bourrique ce soir».

Un soir de plus au bureau

SGA a fini sa démonstration en délivrant quatre passes décisives, pour trois paniers à 3-points, deux de Luguentz Dort et un d’Alex Caruso et un dunk de Chet Holmgren. A force d’enchaîner les performances de ce genre, ses coéquipiers ont pris l’habitude de le voir à un tel niveau.

«Il est juste comme ça. Je ne suis même plus surpris avec lui. Je m’y suis en quelque sorte habitué, et ça risque de lui faire du tort, à lui et à son génie, car j’ai la chance de le voir à l’œuvre tous les soirs. Mais c’est vraiment impressionnant de voir sa mentalité. C’est un éternel optimiste, et c’est un vrai tueur grâce à son esprit de compétition», a déclaré Alex Caruso, pendant que Chet Holmgren a reconnu que sa performance était finalement devenue «comme un match plutôt normal».

Déjà dos au mur, les Suns trouveront-ils un moyen de le ralentir ? Réponse dès demain soir…

Shai Gilgeous-Alexander 42 PTS, 4 REB, 8 AST, 15/18 FG, 11/12 FT, 90.2% TS vs Suns Game 3 pic.twitter.com/Bg8M9K7FQm — Shai Performances (@SGAperformances) April 25, 2026

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 68 33:13 55.3 38.6 87.9 0.6 3.7 4.3 6.6 2.0 1.4 2.2 0.8 31.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.