Shai Gilgeous-Alexander éclipse les Suns : 3-0 pour le Thunder !

Imperturbable, intouchable ! Bien que privé de Jalen Williams (cuisse), OKC a déroulé son basket pour le premier match de la série à Phoenix, s’imposant 121-109 dans le sillage d’un Shai Gilgeous-Alexander qui aura encore été époustouflant (42 points, 8 passes décisives), par son agressivité, donnant l’exemple au reste de l’équipe, et son efficacité !

A la bonne entame du duo Booker-Brooks, bonifiée par le 3+1 de Jalen Green (24-15), OKC a répondu par un foudroyant 18-4 passé en moins de quatre minutes ! Cason Wallace et Jaylin Williams à 3-points ont donné le ton et SGA a pris le relais avec une contre-attaque éclair et un 3-points pour contribuer à replacer le champion en titre en tête après 12 minutes (28-33).

Rebelote en deuxième quart-temps, avec de nouveau des Suns agressifs, à l’image de Dillon Brooks et aussi l’apport de d’Oso Ighodaro dans la peinture (51-50), mais rapidement rattrapés par la réalité, lorsque Shai Gilgeous-Alexander a décidé de passer la vitesse supérieure avant la pause, accompagné par les 3-points de Jaylin Williams et Alex Caruso, replaçant OKC à +9 à l’heure du repos (53-62).

SGA en démonstration

Isaiah Hartenstein a apporté sa touche au retour des vestiaires avec deux alley-oop et un contre sur Oso Ighodaro juste après un énorme block de Chet Holmgren également sur Oso Ighodaro, parti au dunk. (60-71). Il a cette fois fallu les offensives successives de Devin Booker et Jalen Green pour tenir tête à un Shai Gilgeous-Alexander encore parti sur de grosses bases (79-87).

Cason Wallace et Chet Holmgren ont marqué le coup avec deux contres de plus pour attaquer le dernier acte, laissant ensuite le soin à l’insaisissable SGA de finir le job avec un drive surpuissant, un dunk en transition et un tir à mi-distance au buzzer de la possession pour tuer le suspense à cinq minutes de la fin (87-102). Les deux flèches à 3-points de Dillon Brooks pour répondre à celles de la paire Caruso-Dort n’auront pas suffi pour remettre la pression sur le Thunder, qui a pu compter une fois de plus sur un SGA impérial, à la finition et à la passe, pour mener la formation de Mark Daigneault à bon port (109-121).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Shai Gilgeous-Alexander encore bouillant. En l’absence de Jalen Williams, le leader du Thunder a encore impressionné, terminant le match à 42 points (son nouveau record en playoffs) avec une efficacité impressionnante, à 15/18 au tir ! Il a porté son équipe pendant tout le match et ne s’est pas défilé dans le final pour étouffer les Suns pour de bon, avec deux lancers et surtout quatre passes décisives pour trois paniers à 3-points et un dunk de Chet Holmgren. MVP-esque

Ajay Mitchell choisi dans le cinq majeur. On avait pensé à Cason Wallace pour remplacer Jalen Willams dans le cinq majeur, histoire de conserver un certain équilibre avec la «second unit». C’est finalement Ajay Mitchell qui a été choisi pour épauler SGA et Luguentz Dort sur les postes extérieurs. Plutôt habitué à sortir du banc, l’arrière a été très maladroit (5/20 au tir). A voir si Mark Daigneault le replacera en «joker de luxe», rôle dans lequel il excelle, pour le Game 4.

Dillon Brooks au niveau. Après son Game 2 à 30 points, l’ailier a confirmé avec une nouvelle sortie impeccable, à 33 points à 11/21 au tir en 37 minutes. Devin Booker et Jalen Green (respectivement à 16 et 26 points) ont quant à eux été plus irréguliers. La survie de Phoenix dans cette série passera par un meilleur rendement des deux arrières, en espérant que Dillon Brooks reste au niveau… et que le Thunder baisse un peu le pied.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.