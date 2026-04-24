Au moins une semaine d’absence pour Jalen Williams

La saison noire de Jalen Williams se poursuit sur le plan physique, ESPN rapportant qu’il va devoir s’arrêter au moins une semaine, après son élongation (de niveau I) à l’ischio-jambier gauche survenue mercredi face à Phoenix. Dans le meilleur des cas, il pourra donc revenir en cas de Game 5, et on peut d’ores et déjà annoncer son forfait pour le Game 3 puis le Game 4.

Parti au « layup » dans le Game 2, le champion 2025 était retombé sur sa jambe gauche, se tenant immédiatement l’arrière de la cuisse, avant de quitter ses coéquipiers jusqu’à la fin du match. Cela n’avait pas empêché le Thunder de l’emporter contre les Suns, mais cela inquiétait forcément, quand on sait que l’ailier avait raté plusieurs semaines cette saison, à cause d’une blessure similaire (à la cuisse droite, néanmoins).

Si cela semble difficile de revoir Jalen Williams au premier tour, surtout si OKC « sweepe » Phoenix, la série étant à 2-0 en faveur des joueurs de l’Oklahoma, il y a des chances pour qu’il revienne en cas de demi-finale de conférence, puisqu’il sera réévalué chaque semaine à partir de maintenant. À condition que son pépin physique ne s’aggrave pas davantage, bien sûr.

Du côté du Thunder, on ne se laissait pas abattre : « C’est malheureux, mais on essaie de voir le positif », réagissait par exemple Shai Gilgeous-Alexander. « On a des joueurs qui sont entrés et sortis de la rotation toute la saison. On a joué avec tellement de cinq différents que ça nous semble assez fluide. Il est l’un de nos meilleurs joueurs, et évidemment l’un des meilleurs joueurs de la ligue, donc pour atteindre les sommets, on va avoir besoin de lui, mais tout ce qu’on peut faire, c’est que quelqu’un prenne le relais. J’ai une grande confiance en cette équipe et on va faire le travail, peu importe qui est sur le terrain. »

Limité à une trentaine de matchs cette saison (17.1 points, 5.5 passes, 4.6 rebonds, 1.2 interception), Jalen Williams était en train de bien démarrer ses playoffs, avec près de 21 points, 5 passes, 4 rebonds et 1 interception de moyenne en deux matchs, à 62% de réussite au shoot (dont 50% à 3-points). On peut imaginer que Cason Wallace récupérera sa place dans le cinq du Thunder.

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30:21 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31:19 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 OKC 69 32:25 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6 2025-26 OKC 33 28:22 48.4 29.9 83.7 0.8 3.8 4.6 5.5 2.0 1.2 1.9 0.3 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.