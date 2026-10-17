Les Lakers terminent leur présaison sur une fausse note face aux Nuggets

Dernière répétition compliquée pour les Lakers ! À domicile, les Californiens ont ainsi subi la loi des Nuggets (106-121), dans une rencontre où JJ Redick avait décidé de tester une nouvelle formule dans son cinq majeur.

Aux côtés de Luka Doncic et Austin Reaves, on retrouvait ainsi Ziaire Williams, Matisse Thybulle et Walker Kessler. Une association destinée à apporter davantage de taille et de défense sur les ailes, mais qui a rapidement montré ses limites face à Denver.

Mais sous l’impulsion de Nikola Jokic et Jamal Murray, les Nuggets prennent rapidement les commandes. Les Lakers perdent six ballons dans le premier quart-temps et peinent à trouver des solutions offensives face à l’agressivité défensive adverse. Résultat : Denver s’échappe déjà après douze minutes (36-22).

Les Californiens réagissent néanmoins dans le deuxième quart-temps. Ziaire Williams est efficace, tandis que Doncic et Reaves trouvent leurs marques. Un 8-0 permet même aux Lakers de revenir à quatre longueurs, avant que Denver ne reprenne ses distances pour rejoindre les vestiaires avec sept points d’avance (62-55).

Austin Reaves relance les Lakers

Comme prévu, Luka Doncic ne revient pas après la pause. Le Slovène termine avec 15 points, 4 rebonds et 2 passes en seulement 18 minutes, tandis que Ziaire Williams (14 points en 10 minutes) est également préservé.

C’est donc Austin Reaves qui prend les choses en main. L’arrière inscrit notamment cinq points consécutifs après une faute flagrante de Cameron Johnson, expulsé pour son coup de coude, et ramène les Lakers à cinq longueurs.

Sandro Mamukelashvili prend ensuite le relais avec deux paniers primés consécutifs, avant que Quentin Grimes ne permette aux hommes de JJ Redick de rester au contact à l’issue du troisième quart-temps (83-88).

Portés par leur public, les Lakers reviennent même à trois points dans le dernier acte. Mais les Nuggets trouvent systématiquement une réponse, avec notamment l’activité de Marvin Bagley III à l’intérieur. Denver reprend neuf, puis onze longueurs d’avance et finit par s’imposer tranquillement.

Encore du travail pour Los Angeles

Avec 19 points, 5 rebonds et 3 passes, Austin Reaves termine meilleur marqueur des Lakers. Sandro Mamukelashvili ajoute 15 points, 8 rebonds et 4 passes, tandis que Jaden Hardy (13 points) et Quentin Grimes (11 points) apportent leur contribution en sortie de banc.

Mais l’association entre Luka Doncic et Walker Kessler demande encore du travail, même si le pivot termine avec 6 points (2/8 aux tirs), 6 rebonds et 4 passes. De retour après une longue absence, le nouvel intérieur des Lakers a besoin de trouver ses automatismes, alors qu’il s’est trop souvent fait cueillir sous le cercle…

Après deux victoires et trois défaites en présaison, les Lakers vont désormais pouvoir se concentrer sur leur premier rendez-vous officiel, mercredi, face aux Warriors de Stephen Curry.

Une rencontre qui marquera officiellement le début d’un nouveau cycle à Los Angeles. Les Nuggets, de leur côté, débuteront leur saison jeudi sur le parquet du Thunder, pour un premier choc entre candidats au titre.