Malgré sa nervosité, Walker Kessler montre ce qu’il peut apporter aux Lakers

Blessé à l’auriculaire au début du camp d’entraînement, Walker Kessler n’avait pas pu participer aux trois premiers matchs de présaison des Lakers. Il a finalement pu effectuer ses débuts sous ses nouvelles couleurs lors de la défaite face aux Warriors.

Cette rencontre lui permettait aussi de retrouver les parquets après 347 jours d’absence, lui qui n’avait disputé que cinq rencontres la saison dernière en raison d’une blessure à l’épaule.

« C’était vraiment fun d’être à nouveau sur le terrain. Cela faisait tellement longtemps. Avant la rencontre, j’étais assez nerveux, pour être honnête », avouait-il après la rencontre, conclue avec 11 points à 4/6 au tir et 9 rebonds en 16 minutes. « Je pense que j’ai une certaine présence sur le terrain, mais mes coéquipiers ont fait un super travail pour défendre sur le périmètre. Nous avons aussi bien fait circuler le ballon, surtout en première mi-temps. »

La présence de Walker Kessler s’est nettement fait sentir puisqu’il a terminé la rencontre avec un +/- de +15, alors qu’il n’a pourtant joué qu’en première mi-temps. Sans lui, les Lakers ont encaissé un 14-0 au retour des vestiaires, avant de finalement s’incliner de 12 points.

« Je pense qu’il correspond parfaitement à notre équipe. Il a bien couru, pris de très bons rebonds dans le trafic et protégé le cercle. C’était vraiment une excellente première mi-temps », se réjouissait JJ Redick.

« Être inlassable » des deux côtés du terrain

L’entraîneur des Lakers attend surtout de son nouveau pivot une activité permanente, en attaque comme en défense. Un message parfaitement compris par l’ancien joueur du Jazz.

« JJ et moi en avons discuté, et le mot que nous avons choisi pour cette saison, c’est ‘inlassable’. Cela signifie aller au rebond à chaque fois, peser dans la raquette, jouer dur et ne jamais prendre une action de repos, en attaque comme en défense », expliquait Walker Kessler sur la mission définie par son entraîneur.

Son activité défensive lui a permis de signer un contre et une interception, tandis qu’en attaque, il a déjà montré son utilité sur les « pick-and-roll » avec Austin Reaves.

« Il nous a probablement créé quatre ou cinq très bonnes positions à 3-points simplement en plongeant fort vers le cercle », soulignait l’arrière des Lakers. « Personne ne le saluera pour ça, mais il oblige le pivot adverse à reculer, ce qui nous libère des tirs ouverts. »

Un apport qui devrait également profiter à Luka Doncic, lorsque les deux joueurs pourront enfin évoluer ensemble. En attendant, Walker Kessler pourra continuer à retrouver du rythme face aux Nuggets, avant ses grands débuts officiels avec les Lakers contre les Warriors, le 21 octobre.