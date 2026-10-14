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Malgré sa nervosité, Walker Kessler montre ce qu’il peut apporter aux Lakers

Publié le 14/10/2026 à 11:06 Twitter Facebook

NBA – Malgré sa nervosité après presque un an sans jouer, Walker Kessler a réussi ses débuts avec les Lakers. Avec 11 points et 9 rebonds en seulement 16 minutes, le pivot a déjà convaincu ses coéquipiers et JJ Redick.

Walker KesslerBlessé à l’auriculaire au début du camp d’entraînement, Walker Kessler n’avait pas pu participer aux trois premiers matchs de présaison des Lakers. Il a finalement pu effectuer ses débuts sous ses nouvelles couleurs lors de la défaite face aux Warriors.

Cette rencontre lui permettait aussi de retrouver les parquets après 347 jours d’absence, lui qui n’avait disputé que cinq rencontres la saison dernière en raison d’une blessure à l’épaule.

« C’était vraiment fun d’être à nouveau sur le terrain. Cela faisait tellement longtemps. Avant la rencontre, j’étais assez nerveux, pour être honnête », avouait-il après la rencontre, conclue avec 11 points à 4/6 au tir et 9 rebonds en 16 minutes. « Je pense que j’ai une certaine présence sur le terrain, mais mes coéquipiers ont fait un super travail pour défendre sur le périmètre. Nous avons aussi bien fait circuler le ballon, surtout en première mi-temps. »

La présence de Walker Kessler s’est nettement fait sentir puisqu’il a terminé la rencontre avec un +/- de +15, alors qu’il n’a pourtant joué qu’en première mi-temps. Sans lui, les Lakers ont encaissé un 14-0 au retour des vestiaires, avant de finalement s’incliner de 12 points.

« Je pense qu’il correspond parfaitement à notre équipe. Il a bien couru, pris de très bons rebonds dans le trafic et protégé le cercle. C’était vraiment une excellente première mi-temps », se réjouissait JJ Redick.

« Être inlassable » des deux côtés du terrain

L’entraîneur des Lakers attend surtout de son nouveau pivot une activité permanente, en attaque comme en défense. Un message parfaitement compris par l’ancien joueur du Jazz.

« JJ et moi en avons discuté, et le mot que nous avons choisi pour cette saison, c’est ‘inlassable’. Cela signifie aller au rebond à chaque fois, peser dans la raquette, jouer dur et ne jamais prendre une action de repos, en attaque comme en défense », expliquait Walker Kessler sur la mission définie par son entraîneur.

Son activité défensive lui a permis de signer un contre et une interception, tandis qu’en attaque, il a déjà montré son utilité sur les « pick-and-roll » avec Austin Reaves.

« Il nous a probablement créé quatre ou cinq très bonnes positions à 3-points simplement en plongeant fort vers le cercle », soulignait l’arrière des Lakers. « Personne ne le saluera pour ça, mais il oblige le pivot adverse à reculer, ce qui nous libère des tirs ouverts. »

Un apport qui devrait également profiter à Luka Doncic, lorsque les deux joueurs pourront enfin évoluer ensemble. En attendant, Walker Kessler pourra continuer à retrouver du rythme face aux Nuggets, avant ses grands débuts officiels avec les Lakers contre les Warriors, le 21 octobre.

Walker Kessler
Walker Kessler
Los Angeles Lakers · Conférence Ouest · Pacific

Âge · 2025-26
24 ans
Nationalité
USA
Poste (compositions)
Pivot
Poste (feuille NBA)
Pivot (C)
Taille
218 cm
Poids
111 kg
Club NBA
Los Angeles Lakers · #14
Draft
2022 · R1 #22
Université
Auburn
Saisons NBA
2022-23 → 2025-26
Matchs NBA
201 en saison régulière · 0 en playoffs
PG Meneur SG Arrière SF Ailier PF Ailier fort C Pivot Poste principal D’où viennent ses points · 2025-26 Raquette 56 % Mi-distance 0 % 3 points 25 % Lancers francs 19 %
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Thibault Mairesse
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