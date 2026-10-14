Les Warriors gâchent la grande première de Walker Kessler

Dans une T-Mobile Arena loin d’être pleine, les Lakers ont longtemps contrôlé la rencontre malgré l’absence de Luka Doncic, laissé au repos. Comme la saison passée lorsque Doncic et LeBron se soignaient, Austin Reaves a porté l’attaque des Lakers, tandis que Walker Kessler a rapidement fait sentir sa présence pour ses premiers dribbles et rebonds sous le maillot californien.

Quentin Grimes a ouvert le score derrière l’arc, puis Kessler a inscrit ses premiers points sur un lay-up tout en perturbant plusieurs tirs adverses. Golden State a répondu par un 8-0, avant que Reaves, Sandro Mamukelashvili et Jake LaRavia ne sanctionnent à longue distance. Les deux équipes ont bouclé le premier quart-temps à égalité (29-29).

Walker Kessler réussit ses débuts

Walker Kessler a encore accéléré au début du deuxième acte avec quatre points et un contre. Son impact a mis en difficulté le secteur intérieur des Warriors, privé de Draymond Green et Al Horford, tous les deux laissés au repos.

Titulaire au poste 5, Charles Bassey a tout de même terminé avec 8 points, 12 rebonds et 3 contres, mais l’ancien pivot des Spurs a souffert face aux 2m18 de Kessler. Après une mi-temps, le nouveau Laker affichait déjà 11 points et 9 rebonds en 16 minutes.

Austin Reaves a de son côté pris feu avec dix points dans le deuxième quart-temps pour atteindre la pause avec 23 points et 6 passes. Quentin Grimes a ajouté deux lay-up consécutifs pour alimenter un 13-4 et permettre à Los Angeles de rejoindre les vestiaires avec 13 longueurs d’avance (63-50).

Un 14-0 qui change tout

Walker Kessler n’est pas revenu après la pause, mais Austin Reaves a poursuivi son festival avec un tir à mi-distance puis un panier à 3-points. Résultat, les Lakers ont porté leur avance à 20 unités.

Golden State a alors complètement changé le cours de la rencontre avec un 14-0. Plus agressifs en défense, les hommes de Steve Kerr ont multiplié les prises à deux et les interceptions face à une équipe de Los Angeles de plus en plus maladroite.

Les Lakers ont terminé le troisième quart-temps à 6/20 au tir, avec sept échecs derrière l’arc et déjà 18 pertes de balle. Leur avance a fondu jusqu’à quatre points avant le dernier acte (76-72).

Podziemski et Lendeborg terminent le travail

Brandin Podziemski a égalisé dès l’entame du quatrième quart-temps, puis il a frappé de loin, tout comme Gui Santos, pour placer Golden State aux commandes. Gary Payton II a ensuite inscrit quatre points de suite afin de repousser les Lakers à huit longueurs.

Après un bref passage aux vestiaires pour soigner sa cheville, Yaxel Lendeborg a toutefois pu revenir sur le parquet, et il a encore brillé avec 17 points, 5 rebonds et 4 passes décisives. Brandin Podziemski ajoute également 17 points, tandis que Gui Santos en inscrit 10.

Stephen Curry a pour sa part disputé 23 minutes, son temps de jeu le plus important de cette présaison, pour 11 points à 3/9 au tir. Il a participé au début du comeback avant de laisser les remplaçants achever le travail.

Golden State s’impose finalement 101-89 après avoir limité Los Angeles à seulement 31 points en seconde période. Les Warriors ont eux-mêmes perdu 20 ballons, mais ils ont surtout transformé les 30 pertes de balle adverses en 26 points.

Austin Reaves termine avec 28 points, 7 passes et 4 rebonds en 25 minutes. Sandro Mamukelashvili ajoute 10 points et 7 rebonds, mais le brutal décrochage du banc a totalement gâché la première sortie très prometteuse de Walker Kessler.