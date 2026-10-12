Walker Kessler se rapproche de ses grands débuts avec les Lakers

Après trois rencontres de présaison passées sur le banc, Walker Kessler voit enfin le bout du tunnel. Le nouveau pivot des Lakers a participé dimanche à son premier entraînement complet depuis sa blessure à l’auriculaire gauche.

L’intérieur s’était blessé au doigt contre le panneau en tentant de contrer un tir au tout début du camp. Une blessure mineure, mais qui avait conduit les Lakers à la prudence, d’autant que Walker Kessler n’a disputé que cinq matchs la saison dernière après une opération de l’épaule gauche.

« Ça va bien. J’ai participé à tout l’entraînement et je me suis senti très bien », a-t-il expliqué en montrant le ruban noir protégeant encore son doigt.

Arrivé de Utah dans le cadre d’un « sign-and-trade » qui a coûté cher à Los Angeles, Walker Kessler a ensuite signé un contrat de 130 millions de dollars sur quatre ans avec les Lakers. C’est leur principale recrue de l’été.

Une reprise très attendue

Mais après une saison pratiquement blanche, le pivot reconnaît avoir du mal à patienter davantage avant de retrouver les parquets. « Ce serait sans doute différent si j’avais joué la saison dernière. Mais comme je n’ai quasiment pas joué, j’ai vraiment très envie de retrouver le terrain. Je suis prêt, mais je fais confiance au staff médical, aux entraîneurs et à la direction. Pour l’instant, je les écoute. »

Les Lakers doivent encore affronter les Warriors mardi à Las Vegas, puis les Nuggets vendredi à domicile. JJ Redick n’a toutefois pas confirmé la présence de son pivot face à Golden State.

« Beaucoup de choses peuvent évoluer en 48 heures. Nous allons rester prudents et observer comment il se sent lundi. Je ne peux pas encore confirmer s’il jouera mardi, mais il participera à une opposition cette semaine. »

L’absence de Walker Kessler n’a pas empêché les Lakers de remporter deux de leurs trois premiers matchs de présaison. Le pivot s’est d’ailleurs montré satisfait de l’investissement défensif de ses nouveaux coéquipiers, notamment Matisse Thybulle, Ziaire Williams, Quentin Grimes et Jake LaRavia sur le porteur du ballon.

« C’est frustrant de ne pas pouvoir jouer, mais c’est très positif de voir à quel point l’équipe a bien défendu sans moi. Nos défenseurs extérieurs font un excellent travail, et Luka et Austin sont très intelligents loin du ballon. »