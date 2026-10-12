Khaman Maluach a beaucoup appris face à Victor Wembanyama

La saison passée, il n’avait joué qu’une poignée de minutes à chaque fois face aux Spurs. Ce week-end, pour sa première titularisation de la présaison, Khaman Maluach a eu l’occasion d’en montrer bien plus face aux Texans.

Et face à Victor Wembanyama (13 points, 7 rebonds et 6 passes en 22 minutes), le pivot des Suns a également montré beaucoup de bonnes choses. « Ce soir, je pense que c’était globalement sa meilleure prestation », résume d’ailleurs son entraîneur Jordan Ott à l’issue de la rencontre.

Et pour cause. Après une dernière sortie à 8 points, 7 rebonds et 4 passes en sortie de banc face aux Bulls, le sophomore, en compétition avec Oso Ighodaro pour récupérer le poste de titulaire, a signé cette fois un solide double-double à 10 points (4/9 aux tirs dont 1/2 de loin), 15 rebonds et 3 passes.

« Je trouve qu’il a bien joué. Il a tenu la raquette, pris quelques rebonds, capté des passes difficiles et conclu des deux mains. Je trouve donc qu’il a bien joué et qu’il a très bien protégé notre cercle », livre Dillon Brooks.

Un apprentissage accéléré

Une protection particulièrement précieuse face à la menace « Wemby », même si la superstar des Spurs a inscrit la majorité de ses points dans la raquette, sans parvenir une seule fois à sanctionner de loin (0/5). « Il faut l’obliger à prendre des tirs difficiles, parce qu’il est plus dangereux lorsqu’il attaque le cercle que lorsqu’il tire. Il faut donc rester solide et ne pas faire de fautes », remarque le joueur de 20 ans.

Drafté en 10e position en 2025, le pivot dit avoir « appris beaucoup » grâce à ce duel. « Face à des joueurs comme lui, j’essaie d’apprendre autant que possible, que ce soit en les défendant, en observant leur jeu offensif ou leur attitude. Je remarque ce genre de petits détails. J’ai donc beaucoup appris sur le terrain. »

Le genre de duel, même en présaison, qui compte pour le natif du Soudan du Sud. Car lors de sa saison rookie, il n’avait foulé le parquet qu’à 46 reprises, pour un temps de jeu moyen de moins de dix minutes. Les Suns avaient justifié en février cette sous-utilisation par leur volonté de le développer davantage avant de le lancer.

Désormais, Khaman Maluach semble prêt à assumer davantage de responsabilités, y compris face aux meilleurs intérieurs de la ligue.

« C’est un processus. Il est jeune, il va pouvoir se confronter à ce genre de duels, notamment quand on les rejouera, puisqu’on va les affronter trois fois. On a confiance en lui pour le défendre et me permettre de souffler un peu si je n’ai pas besoin de m’en charger », imagine Dillon Brooks en guise de conclusion.