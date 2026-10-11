Khaman Maluach gagne son duel avec Victor Wembanyama

Pourtant privés de Devin Booker et Miles Bridges pour défier les Spurs, les Suns ont démarré pied au plancher devant leur public. Avec six réussites sur leurs huit premières tentatives à 3-points, ils ont rapidement pris onze longueurs d’avance (22-11), puis dix à la fin du premier quart-temps (35-25).

Jalen Green a donné l’impulsion avec 12 points dans le premier acte. Luke Kennard a ensuite pris le relais pour terminer meilleur marqueur avec 20 points, 5 rebonds et 4 passes, tandis que Dillon Brooks a inscrit 15 points.

Dylan Harper et Stephon Castle montrent les dents

San Antonio n’a pourtant pas totalement décroché. Stephon Castle a montré des choses encourageantes à 3-points et s’est également illustré dans l’attaque du cercle. En l’absence de De’Aaron Fox, Dylan Harper a repris ses aises dans le cinq pour finir avec 15 points, dont un tir avec la planche « à la Tim Duncan » et un contre énorme.

Pour sa part, Victor Wembanyama a davantage alterné le bon et le moins bon. Toujours influent par sa taille et sa qualité de passe, le Français s’est parfois montré moins à l’aise sur son dribble et son tir : 0 sur 5 à 3-points. Il n’en demeure pas moins qu’il a bien noirci la feuille avec 13 points, 7 rebonds, 6 passes et 2 contres en 22 minutes. On l’a même vu au début du troisième quart-temps, avant de rapidement sortir.

Maluach répond au défi physique

Titularisé afin de répondre aux centimètres de « Wemby », Khaman Maluach a pleinement saisi sa chance avec 10 points, 15 rebonds, 3 passes, une interception et un contre en 23 minutes. Déjà crédité de dix rebonds après onze minutes, le « sophomore » a signé son meilleur passage au retour des vestiaires.

L’ancien coéquipier de Cooper Flagg à Duke a d’abord capté un rebond offensif devant Victor Wembanyama pour marquer, avant de retourner défier le Français près du cercle puis de sanctionner à 3-points. Grâce à son activité, Phoenix a porté son avance à douze unités après trois quart-temps (85-73).

Les remplaçants des Spurs ont relancé le suspense en dernier acte, revenant à quatre points à douze secondes du terme. Sans conséquence pour les Suns, qui ont résisté pour décrocher leur premier succès de la présaison (102-98).