Kyrie Irving n’a rien perdu de ses qualités d’artiste

Il n’aura fallu que 14 secondes à Kyrie Irving pour retrouver ses sensations. Sur la première possession des Mavericks, le meneur a débordé Jabari Smith Jr. avant de conclure par un lay-up renversé sous le cercle. Une première action symbolique après une interminable convalescence. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur gauche le 3 mars 2025, le All-Star n’avait plus disputé la moindre rencontre depuis plus de 19 mois.

« Il y avait beaucoup d’émotions. Je suis reconnaissant envers Dusty d’avoir dessiné le premier système pour moi. J’avais décidé d’attaquer. J’ai vu Jabari changer sur moi et j’ai essayé de profiter de ce duel. Cela m’a fait du bien de réussir cette première action. J’avais rêvé de la façon dont ce retour allait se dérouler. »

Le duo Irving–Flagg déjà séduisant

En moins de trois quart-temps, Kyrie Irving a inscrit 17 points, délivré 3 passes décisives et réussi deux paniers à 3-points. Il a surtout semblé à l’aise dans ses appuis et fidèle à lui-même pour créer des décalages.

Son association avec Cooper Flagg constituait l’autre grande curiosité de la rencontre. Le Rookie Of The Year a terminé avec 14 points et 7 passes décisives, et les deux joueurs ont de suite facilité le travail de leurs coéquipiers.

« Sa condition physique et mentale est impressionnante », a d’ailleurs souligné son coach, Dusty May. « C’est un artiste, un musicien de jazz, dans sa manière de voir et de penser le jeu. Je ne m’attendais pas à ce qu’il joue aussi bien. Cela témoigne de tout le travail qu’il a fourni. »

Le technicien estime que la présence de ses deux créateurs peut transformer toute l’attaque de Dallas. « Des joueurs comme Kyrie et Coop attirent tellement l’attention qu’ils améliorent de manière exponentielle tous ceux qui évoluent à leurs côtés. Peu importe qui nous plaçons avec eux, ces joueurs obtiennent de meilleures opportunités. »

Un 21-3 pour prendre le contrôle

Cette complémentarité s’est notamment exprimée dans le deuxième quart-temps. Après un rebond défensif, Kyrie Irving a immédiatement envoyé PJ Washington au panier d’une longue passe. Quelques secondes plus tard, Cooper Flagg a trouvé son meneur lancé en contre-attaque pour un lay-up facile.

Dallas a alors signé un 21-3 pour prendre quinze longueurs d’avance (49-34). PJ Washington a particulièrement profité de l’attention générée par le tandem Irving–Flagg, récupérant plusieurs tirs complètement ouverts.

À la pause, Kyrie Irving comptait déjà 14 points et 3 passes. Les Mavs ont ensuite maîtrisé la seconde période pour s’imposer 132-115 et équilibrer leur bilan lors des NBA China Games, après leur lourde défaite du premier match.

Houston évoluait toutefois sans Kevin Durant, Fred VanVleet et Alperen Sengun. Une précision qui ne change rien à l’essentiel pour Dallas : Kyrie Irving a retrouvé le terrain et ses qualités semblent intactes.

« Cela faisait plus de 500 jours que je n’avais pas joué un match. Il y a énormément d’émotions derrière tout cela, des choses que je ne partage pas forcément. Maintenant, j’ai hâte de rentrer à la maison et de continuer à construire sur ce que nous avons appris ici » pouvait conclure le meneur de jeu.