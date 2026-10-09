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Fred VanVleet retrouve le sourire et les parquets en Chine

Publié le 9/10/2026 à 19:23 Twitter Facebook

NBA – Plus d’un an après sa grave blessure au genou, Fred VanVleet a signé son retour avec 17 points et 7 passes décisives lors du succès des Rockets face aux Mavericks (135-117), à Macao.

Fred VanVleetPlus d’un an après sa grave blessure au genou, Fred VanVleet a enfin retrouvé les parquets NBA ! Et pour son grand retour, le meneur des Rockets a rapidement retrouvé ses habitudes, avec 17 points et 7 passes en 24 minutes, pour contribuer au succès de Houston face à Dallas (135-117), à Macao.

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en septembre 2025, l’ancien champion NBA avait fait de ce rendez-vous en Chine son objectif durant sa rééducation. Mission accomplie !

« J’essayais simplement d’en rentrer un, de débloquer mon compteur et de me débarrasser de la rouille. Mais je suis surtout heureux d’être de retour », a-t-il confié après la rencontre.

Fred VanVleet n’a pas tardé à retrouver son adresse extérieure, avec trois paniers primés dès le premier quart-temps. Il a finalement terminé à 5/12 derrière l’arc, confirmant que sa confiance était déjà revenue.

Houston déroule avant la pause

Son retour a accompagné une première période à sens unique. Avec Alperen Sengun à la distribution et un Jabari Smith Jr. agressif, les Rockets ont rapidement pris les commandes pour compter huit points d’avance après douze minutes (27-19).

Malgré les 19 points de Cooper Flagg en première période, Dallas n’a pas réussi à suivre le rythme. Houston a accéléré dans le deuxième quart-temps pour rejoindre les vestiaires avec vingt longueurs d’avance (65-45).

« Il apporte du calme et du leadership. Il sait quand marquer et quand servir ses coéquipiers. Il nous ouvre énormément de possibilités sur pick-and-roll », a apprécié Ime Udoka au sujet de Fred VanVleet. « J’ai adoré le voir prendre ses tirs et retrouver ses sensations. Il donne aussi le ton défensivement. »

Kevin Durant également ravi

La domination texane s’est prolongée après la pause, les Rockets pouvant s’appuyer sur Tari Eason (20 points, 9 rebonds), Reed Sheppard (16 points) et le triple-double de Sengun (16 points, 10 rebonds, 10 passes).

Houston termine ainsi avec 36 passes décisives et 50% de réussite à 3-points, tandis que Kevin Durant (15 points) a lui aussi participé au festival offensif. La star a même demandé à revenir sur le parquet après la pause pour retrouver davantage d’automatismes avec ses partenaires.

« Quand j’ai vu qu’Alperen et Fred jouaient encore, j’ai voulu retourner sur le terrain », a expliqué Kevin Durant, également heureux de retrouver son meneur. « Je suis heureux que Fred soit en bonne santé. On n’aime pas voir des joueurs rester aussi longtemps éloignés des terrains, surtout ceux qui aiment autant ce sport. »

Pour Dallas, où Zaccharie Risacher (9 points, 8 rebonds) était titulaire, la revanche est programmée dimanche, toujours à Macao. Avec cette fois le retour attendu de Kyrie Irving.

Houston RocketsHouston Rockets

 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kevin Durant 23 7/12 1/1 0/1 0 0 0 2 0 0 1 1 +11 15 11
Jabari Smith Jr. 22 4/8 2/3 2/4 2 2 4 1 1 1 0 0 +12 12 12
Alperen Sengun 22 6/9 0/2 4/5 4 6 10 10 3 1 3 0 +22 16 30
Fred VanVleet 24 5/12 5/12 2/3 0 2 2 7 1 2 1 0 +15 17 19
Amen Thompson 24 4/8 0/0 0/0 3 4 7 2 2 1 6 1 +7 8 9
Tari Eason 24 6/10 2/2 6/7 3 6 9 2 3 2 0 0 +17 20 28
Isaiah Crawford 12 1/3 1/2 1/2 1 0 1 0 3 1 1 1 +7 4 3
Julian Phillips 7 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0
Steven Adams 14 1/1 0/0 0/0 1 2 3 1 2 1 1 0 -3 2 6
Oscar Tshiebwe 12 2/2 0/0 1/2 1 2 3 1 2 0 2 0 -1 5 6
Bogdan Bogdanovic 16 1/4 0/3 2/2 0 2 2 4 2 0 1 0 +16 4 6
Quadir Copeland 9 0/0 0/0 3/4 1 0 1 1 2 1 2 0 -8 3 3
Sean Pedulla 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 -4 0 1
Reed Sheppard 19 6/10 4/7 0/0 0 1 1 1 1 1 1 0 +12 16 14
Bruce Thornton 9 4/6 3/3 2/2 0 0 0 2 0 0 2 1 -8 13 12
Total 47/86 18/36 23/32 16 27 43 36 22 11 21 4 135


Dallas MavericksDallas Mavericks

 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Naji Marshall 24 7/14 1/5 1/2 1 1 2 3 0 0 2 0 -13 16 11
Morez Johnson Jr. 12 1/3 1/3 1/2 1 1 2 1 1 1 0 0 -7 4 5
Cooper Flagg 19 7/14 1/5 4/4 2 4 6 3 4 1 2 1 -15 19 21
Zaccharie Risacher 24 4/9 1/3 0/0 3 5 8 1 1 1 1 0 -13 9 13
Max Christie 24 5/12 4/11 0/0 1 1 2 2 1 1 0 0 -12 14 12
Dwight Powell 13 0/1 0/1 1/2 1 0 1 8 3 0 1 1 0 1 8
Daniel Gafford 8 3/4 1/1 0/0 0 3 3 0 2 1 1 0 -3 7 9
Tobi Lawal 15 5/6 0/1 3/3 1 0 1 0 4 2 2 0 +2 13 13
Tarik Biberovic 19 3/9 3/8 0/0 2 1 3 2 1 0 0 0 -3 9 8
Sergio de Larrea 24 4/6 3/3 0/0 0 2 2 6 1 1 4 0 -3 11 14
Moussa Cisse 14 0/3 0/0 0/0 2 4 6 3 2 2 2 0 -8 0 6
Seth Lundy 14 1/4 1/4 0/2 0 1 1 0 1 0 1 0 -8 3 -2
John Poulakidas 14 1/3 1/3 0/0 0 0 0 2 2 0 1 0 -5 3 2
Jett Howard 16 3/6 1/3 1/2 0 1 1 3 2 2 1 0 -2 8 9
Total 44/94 18/51 11/17 14 24 38 34 25 12 18 2 117

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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