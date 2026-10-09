Fred VanVleet retrouve le sourire et les parquets en Chine

Plus d’un an après sa grave blessure au genou, Fred VanVleet a enfin retrouvé les parquets NBA ! Et pour son grand retour, le meneur des Rockets a rapidement retrouvé ses habitudes, avec 17 points et 7 passes en 24 minutes, pour contribuer au succès de Houston face à Dallas (135-117), à Macao.

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en septembre 2025, l’ancien champion NBA avait fait de ce rendez-vous en Chine son objectif durant sa rééducation. Mission accomplie !

« J’essayais simplement d’en rentrer un, de débloquer mon compteur et de me débarrasser de la rouille. Mais je suis surtout heureux d’être de retour », a-t-il confié après la rencontre.

Fred VanVleet n’a pas tardé à retrouver son adresse extérieure, avec trois paniers primés dès le premier quart-temps. Il a finalement terminé à 5/12 derrière l’arc, confirmant que sa confiance était déjà revenue.

Houston déroule avant la pause

Son retour a accompagné une première période à sens unique. Avec Alperen Sengun à la distribution et un Jabari Smith Jr. agressif, les Rockets ont rapidement pris les commandes pour compter huit points d’avance après douze minutes (27-19).

Malgré les 19 points de Cooper Flagg en première période, Dallas n’a pas réussi à suivre le rythme. Houston a accéléré dans le deuxième quart-temps pour rejoindre les vestiaires avec vingt longueurs d’avance (65-45).

« Il apporte du calme et du leadership. Il sait quand marquer et quand servir ses coéquipiers. Il nous ouvre énormément de possibilités sur pick-and-roll », a apprécié Ime Udoka au sujet de Fred VanVleet. « J’ai adoré le voir prendre ses tirs et retrouver ses sensations. Il donne aussi le ton défensivement. »

Kevin Durant également ravi

La domination texane s’est prolongée après la pause, les Rockets pouvant s’appuyer sur Tari Eason (20 points, 9 rebonds), Reed Sheppard (16 points) et le triple-double de Sengun (16 points, 10 rebonds, 10 passes).

Houston termine ainsi avec 36 passes décisives et 50% de réussite à 3-points, tandis que Kevin Durant (15 points) a lui aussi participé au festival offensif. La star a même demandé à revenir sur le parquet après la pause pour retrouver davantage d’automatismes avec ses partenaires.

« Quand j’ai vu qu’Alperen et Fred jouaient encore, j’ai voulu retourner sur le terrain », a expliqué Kevin Durant, également heureux de retrouver son meneur. « Je suis heureux que Fred soit en bonne santé. On n’aime pas voir des joueurs rester aussi longtemps éloignés des terrains, surtout ceux qui aiment autant ce sport. »

Pour Dallas, où Zaccharie Risacher (9 points, 8 rebonds) était titulaire, la revanche est programmée dimanche, toujours à Macao. Avec cette fois le retour attendu de Kyrie Irving.