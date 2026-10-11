586 jours plus tard, Kyrie Irving retrouve les parquets NBA !

586 jours ! C’est le temps qu’il aura fallu à Kyrie Irving pour retrouver les parquets NBA. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche le 3 mars 2025, le meneur de Dallas a enfin effectué son grand retour à la compétition. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas perdu la main…

À Macao, pour le deuxième affrontement face aux Rockets, Kyrie Irving a ainsi terminé meilleur marqueur des Mavericks avec 17 points en seulement 22 minutes, à 6/13 au tir et 3/3 aux lancers-francs. De quoi contribuer à la victoire des Texans (132-115), deux jours après leur lourde défaite face à ces mêmes Rockets.

Titularisé, Kyrie Irving a rapidement retrouvé ses sensations puisqu’il a inscrit le premier panier de son équipe, dans un style toujours aussi acrobatique, même si Dallas a logiquement limité son temps de jeu. Après avoir disputé une partie des trois premiers quart-temps, le meneur n’a pas été sollicité dans le dernier acte.

Les Mavericks avaient en effet pris les commandes à la pause (58-51), avant de confirmer leur domination au retour des vestiaires. Avec 37 points inscrits dans chacun des deux derniers quart-temps, Dallas s’est vite détaché. En face, Marcus Smart (20 points) a terminé meilleur marqueur de Houston.

Une première association prometteuse avec Cooper Flagg

Cette rencontre marquait aussi les premiers pas en compétition de l’association entre Kyrie Irving et Cooper Flagg, auteur de 14 points, 4 rebonds et 7 passes décisives. Un duo qui suscite beaucoup d’impatience chez les Mavericks et sur lequel la franchise compte pour retrouver les playoffs.

« Kyrie fait partie de ces joueurs qui rendent les choses plus faciles pour leurs coéquipiers. C’est l’un des grands joueurs de notre sport, un talent incroyable. Avec sa personnalité, c’est très facile de jouer à ses côtés », expliquait en effet récemment Cooper Flagg, impatient de développer leur complémentarité.

« Le temps que nous avons passé ensemble sur le terrain cet été a été très bénéfique pour construire cette connexion. Je suis vraiment impatient de partager le terrain avec lui. »

De son côté, Zaccharie Risacher a affiché un visage encourageant, avec 16 points à 7/13 au tir, dont deux paniers à 3-points. Le Français s’est également distingué avec un dunk renversé sur une passe aveugle de Sergio de Larrea, après une première rencontre compliquée face aux Rockets.

« Aujourd’hui, mon objectif va au-delà de moi-même »

Pour Kyrie Irving, le plus important était toutefois de retrouver la compétition. Après avoir manqué la fin de la saison 2024/25, puis l’intégralité de la campagne suivante, le nonuple All-Star peut enfin regarder vers l’avenir.

« Quand on aime ce qu’on fait chaque jour, on n’a pas l’impression de travailler », a-t-il expliqué dans une interview diffusée par la NBA. « Le basket m’a apporté bien plus que je n’aurais pu imaginer. Il est question de laisser une trace… Aujourd’hui, mon objectif va au-delà de moi-même. »

Un retour également attendu par son nouvel entraîneur, Dusty May, séduit par l’influence du meneur sur ses partenaires.

« Il a été incroyable à l’entraînement, aussi bien par son leadership que par son rôle de mentor auprès des jeunes joueurs. Il possède énormément de connaissances et nous l’encourageons à les partager avec le reste de l’équipe », confiait le technicien avant la rencontre.

« Je suis impatient de le retrouver sur le terrain. Pendant les entraînements, on a pu voir à quel point il attire l’attention de la défense et crée des avantages pour ses coéquipiers. Le simple fait d’avoir un créateur comme lui sur le terrain va ouvrir énormément de possibilités à tout le monde. »

Après 586 jours d’absence, Kyrie Irving a donc retrouvé ses sensations. Et Dallas, son chef d’orchestre.