Rumeurs
James Wiseman, favori pour la dernière place aux Knicks ?
Les Pistons font un geste pour retenir Jalen Duren…
Les Knicks demandent un effort financier à Karl-Anthony Towns
Même pour 200 millions de dollars, Jalen Duren dit non aux Pistons

586 jours plus tard, Kyrie Irving retrouve les parquets NBA !

Publié le 11/10/2026 à 14:58 Twitter Facebook

NBA – Pour son premier match depuis 586 jours, Kyrie Irving a inscrit 17 points en 22 minutes, aidant les Mavericks à dominer les Rockets (132-115) à Macao.

Kyrie Irving586 jours ! C’est le temps qu’il aura fallu à Kyrie Irving pour retrouver les parquets NBA. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche le 3 mars 2025, le meneur de Dallas a enfin effectué son grand retour à la compétition. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas perdu la main…

À Macao, pour le deuxième affrontement face aux Rockets, Kyrie Irving a ainsi terminé meilleur marqueur des Mavericks avec 17 points en seulement 22 minutes, à 6/13 au tir et 3/3 aux lancers-francs. De quoi contribuer à la victoire des Texans (132-115), deux jours après leur lourde défaite face à ces mêmes Rockets.

Titularisé, Kyrie Irving a rapidement retrouvé ses sensations puisqu’il a inscrit le premier panier de son équipe, dans un style toujours aussi acrobatique, même si Dallas a logiquement limité son temps de jeu. Après avoir disputé une partie des trois premiers quart-temps, le meneur n’a pas été sollicité dans le dernier acte.

Les Mavericks avaient en effet pris les commandes à la pause (58-51), avant de confirmer leur domination au retour des vestiaires. Avec 37 points inscrits dans chacun des deux derniers quart-temps, Dallas s’est vite détaché. En face, Marcus Smart (20 points) a terminé meilleur marqueur de Houston.

Une première association prometteuse avec Cooper Flagg

Cette rencontre marquait aussi les premiers pas en compétition de l’association entre Kyrie Irving et Cooper Flagg, auteur de 14 points, 4 rebonds et 7 passes décisives. Un duo qui suscite beaucoup d’impatience chez les Mavericks et sur lequel la franchise compte pour retrouver les playoffs.

« Kyrie fait partie de ces joueurs qui rendent les choses plus faciles pour leurs coéquipiers. C’est l’un des grands joueurs de notre sport, un talent incroyable. Avec sa personnalité, c’est très facile de jouer à ses côtés », expliquait en effet récemment Cooper Flagg, impatient de développer leur complémentarité.

« Le temps que nous avons passé ensemble sur le terrain cet été a été très bénéfique pour construire cette connexion. Je suis vraiment impatient de partager le terrain avec lui. »

De son côté, Zaccharie Risacher a affiché un visage encourageant, avec 16 points à 7/13 au tir, dont deux paniers à 3-points. Le Français s’est également distingué avec un dunk renversé sur une passe aveugle de Sergio de Larrea, après une première rencontre compliquée face aux Rockets.

« Aujourd’hui, mon objectif va au-delà de moi-même »

Pour Kyrie Irving, le plus important était toutefois de retrouver la compétition. Après avoir manqué la fin de la saison 2024/25, puis l’intégralité de la campagne suivante, le nonuple All-Star peut enfin regarder vers l’avenir.

« Quand on aime ce qu’on fait chaque jour, on n’a pas l’impression de travailler », a-t-il expliqué dans une interview diffusée par la NBA. « Le basket m’a apporté bien plus que je n’aurais pu imaginer. Il est question de laisser une trace… Aujourd’hui, mon objectif va au-delà de moi-même. »

Un retour également attendu par son nouvel entraîneur, Dusty May, séduit par l’influence du meneur sur ses partenaires.

« Il a été incroyable à l’entraînement, aussi bien par son leadership que par son rôle de mentor auprès des jeunes joueurs. Il possède énormément de connaissances et nous l’encourageons à les partager avec le reste de l’équipe », confiait le technicien avant la rencontre.

« Je suis impatient de le retrouver sur le terrain. Pendant les entraînements, on a pu voir à quel point il attire l’attention de la défense et crée des avantages pour ses coéquipiers. Le simple fait d’avoir un créateur comme lui sur le terrain va ouvrir énormément de possibilités à tout le monde. »

Après 586 jours d’absence, Kyrie Irving a donc retrouvé ses sensations. Et Dallas, son chef d’orchestre.

Dallas MavericksDallas Mavericks

 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Daniel Gafford 15 3/3 0/0 3/3 2 2 4 0 2 0 1 0 -12 9 12
P.J. Washington 16 3/7 2/5 2/2 0 2 2 1 2 0 1 2 +6 10 10
Cooper Flagg 25 3/10 1/4 7/8 1 3 4 7 2 2 2 1 -9 14 18
Zaccharie Risacher 24 7/13 2/6 0/0 2 1 3 2 2 1 3 1 +7 16 14
Kyrie Irving 22 6/13 2/6 3/3 0 2 2 3 0 0 0 0 +2 17 15
Dwight Powell 15 1/1 0/0 1/1 2 3 5 2 2 1 0 0 +14 3 11
Caleb Martin 15 1/2 1/1 0/0 3 1 4 3 1 2 2 0 +2 3 9
Naji Marshall 18 4/8 1/3 5/6 0 2 2 0 2 3 1 2 +8 14 15
Tobi Lawal 9 1/1 0/0 3/4 2 3 5 1 3 0 0 1 +6 5 11
Tarik Biberovic 13 3/7 2/6 0/0 1 1 2 1 1 0 1 2 +10 8 8
Sergio de Larrea 22 3/7 1/3 2/2 1 6 7 4 4 2 2 0 +34 9 16
Moussa Cisse 7 0/0 0/0 3/4 0 1 1 1 1 0 0 1 -1 3 5
Seth Lundy 8 1/1 1/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 +9 3 4
Max Christie 22 4/7 2/3 4/4 0 4 4 1 0 1 2 0 +3 14 15
Jett Howard 9 1/5 0/2 2/2 1 0 1 1 2 0 1 0 +6 4 1
Total 41/85 15/40 35/39 15 31 46 28 25 12 16 10 132


Houston RocketsHouston Rockets

 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jabari Smith Jr. 28 6/10 2/6 0/0 4 5 9 4 3 1 2 0 +1 14 22
Clint Capela 24 2/3 0/0 1/2 2 7 9 0 3 0 3 1 -8 5 10
Marcus Smart 24 7/13 4/9 2/3 0 5 5 4 3 0 1 1 +4 20 22
Amen Thompson 30 4/12 1/4 5/6 6 1 7 6 2 1 2 1 +4 14 18
Reed Sheppard 25 5/12 4/10 3/4 0 1 1 1 2 1 5 2 +3 17 9
Tari Eason 22 3/8 0/3 3/3 2 4 6 0 1 1 1 1 -21 9 11
Isaiah Crawford 17 1/3 1/2 3/4 1 0 1 0 6 2 1 0 -10 6 5
Julian Phillips 8 0/2 0/0 0/0 1 2 3 0 1 0 0 0 -8 0 1
Oscar Tshiebwe 12 4/5 0/0 4/6 4 0 4 1 1 1 1 1 -7 12 15
Bogdan Bogdanovic 14 2/7 2/6 1/1 0 4 4 0 1 1 4 0 -10 7 3
Quadir Copeland 12 1/4 0/0 0/0 1 0 1 2 4 0 0 0 -7 2 2
Sean Pedulla 7 0/5 0/3 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 -11 0 -3
Bruce Thornton 18 2/6 0/4 5/7 0 0 0 0 3 1 1 0 -15 9 3
Total 37/90 14/47 27/36 21 29 50 19 30 10 21 7 115

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes