Shai Gilgeous-Alexander assume l’échec face aux Spurs

Pour faire évoluer son jeu, Shai Gilgeous-Alexander admettait il y a quelques jours avoir notamment été motivé par Victor Wembanyama et les Spurs, ses bourreaux de la saison dernière.
Une élimination en finale de conférence, malgré un Game 7 disputé à domicile et un statut de champion en titre, qui n’a pourtant pas provoqué de colère particulière chez « SGA ».
« Même quand j’étais enfant, je n’ai jamais été bon quand je jouais avec la rage. Jamais, jamais, jamais, jamais… Je pense simplement qu’on ne prend pas les bonnes décisions [quand on joue avec cet état d’esprit] », a en effet expliqué le patron du Thunder, dans les colonnes du TIME Magazine.
Il se juge responsable de l’échec face aux Spurs
Si Shai Gilgeous-Alexander reconnaît avoir été marqué par cette sortie de piste aux portes des Finals, il entend évidemment s’appuyer dessus pour éventuellement rendre la pareille à San Antonio au printemps prochain.
« Je n’étais pas content de perdre. Mais je me suis dit : ‘OK, très bien, c’est mérité.’ », a indiqué le nouvel actionnaire de l’Atlético de Madrid. « Mon boulot, c’est de comprendre pourquoi je ne méritais pas de gagner. Donc je me confronte à la défaite sans me défiler. »
Toujours convaincu d’être le « meilleur joueur de la NBA », Shai Gilgeous-Alexander refuse également de se défausser sur ses coéquipiers après l’élimination d’Oklahoma City.
Et notamment sur son compère Chet Holmgren, encore critiqué après s’être fait malmener par Victor Wembanyama : « Je ne pense pas que c’est la faute de Chet. C’est moi qui porte une grande partie de cette responsabilité », a assumé le Canadien, bien décidé à tirer les leçons de cette élimination.
|Shai Gilgeous-Alexander
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19
|LAC
|82
|26:31
|47.6
|36.7
|80.0
|0.7
|2.1
|2.8
|3.3
|2.1
|1.2
|1.7
|0.5
|10.8
|2019-20
|OKC
|70
|34:42
|47.1
|34.7
|80.7
|0.7
|5.2
|5.9
|3.3
|1.7
|1.1
|1.9
|0.7
|19.0
|2020-21
|OKC
|35
|33:43
|50.8
|41.8
|80.8
|0.5
|4.2
|4.7
|5.9
|2.0
|0.8
|3.0
|0.7
|23.7
|2021-22
|OKC
|56
|34:41
|45.3
|30.0
|81.0
|0.7
|4.3
|5.0
|5.9
|2.5
|1.3
|2.8
|0.8
|24.5
|2022-23
|OKC
|68
|35:32
|51.0
|34.5
|90.5
|0.9
|4.0
|4.8
|5.5
|2.8
|1.6
|2.8
|1.0
|31.4
|2023-24
|OKC
|75
|34:02
|53.5
|35.3
|87.4
|0.9
|4.7
|5.5
|6.2
|2.5
|2.0
|2.2
|0.9
|30.1
|2024-25
|OKC
|76
|34:11
|51.9
|37.5
|89.8
|0.9
|4.1
|5.0
|6.4
|2.2
|1.7
|2.4
|1.0
|32.7
|2025-26
|OKC
|68
|33:13
|55.3
|38.6
|87.9
|0.6
|3.7
|4.3
|6.6
|2.0
|1.4
|2.2
|0.8
|31.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.