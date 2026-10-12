Shai Gilgeous-Alexander assume l’échec face aux Spurs

Pour faire évoluer son jeu, Shai Gilgeous-Alexander admettait il y a quelques jours avoir notamment été motivé par Victor Wembanyama et les Spurs, ses bourreaux de la saison dernière.

Une élimination en finale de conférence, malgré un Game 7 disputé à domicile et un statut de champion en titre, qui n’a pourtant pas provoqué de colère particulière chez « SGA ».

« Même quand j’étais enfant, je n’ai jamais été bon quand je jouais avec la rage. Jamais, jamais, jamais, jamais… Je pense simplement qu’on ne prend pas les bonnes décisions [quand on joue avec cet état d’esprit] », a en effet expliqué le patron du Thunder, dans les colonnes du TIME Magazine.

Il se juge responsable de l’échec face aux Spurs

Si Shai Gilgeous-Alexander reconnaît avoir été marqué par cette sortie de piste aux portes des Finals, il entend évidemment s’appuyer dessus pour éventuellement rendre la pareille à San Antonio au printemps prochain.

« Je n’étais pas content de perdre. Mais je me suis dit : ‘OK, très bien, c’est mérité.’ », a indiqué le nouvel actionnaire de l’Atlético de Madrid. « Mon boulot, c’est de comprendre pourquoi je ne méritais pas de gagner. Donc je me confronte à la défaite sans me défiler. »

Toujours convaincu d’être le « meilleur joueur de la NBA », Shai Gilgeous-Alexander refuse également de se défausser sur ses coéquipiers après l’élimination d’Oklahoma City.

Et notamment sur son compère Chet Holmgren, encore critiqué après s’être fait malmener par Victor Wembanyama : « Je ne pense pas que c’est la faute de Chet. C’est moi qui porte une grande partie de cette responsabilité », a assumé le Canadien, bien décidé à tirer les leçons de cette élimination.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 68 33:13 55.3 38.6 87.9 0.6 3.7 4.3 6.6 2.0 1.4 2.2 0.8 31.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.