Shai Gilgeous-Alexander investit à l’Atlético de Madrid

Après avoir conquis la NBA, Shai Gilgeous-Alexander s’attaque au football européen ! Pas question pour la superstar du Thunder de changer de sport, mais plutôt d’investir dans l’un des clubs phares du continent.

L’Atlético de Madrid a ainsi annoncé l’arrivée du Canadien dans son groupe d’actionnaires. Une nouvelle aventure pour le double MVP, qui avait déjà affiché son affection pour le club espagnol en portant ses couleurs.

« Je suis ravi de rejoindre officiellement le groupe des propriétaires de l’Atlético de Madrid, a déclaré Shai Gilgeous-Alexander dans le communiqué du club. C’est un club qui évolue depuis longtemps au sommet du football européen, et je suis reconnaissant d’avoir l’occasion de participer à son avenir. »

Un investissement sur le long terme

Le montant de l’investissement et le pourcentage du capital acquis par le meneur d’Oklahoma City n’ont pas été dévoilés. Mais cette arrivée s’inscrit dans une nouvelle dynamique pour l’Atlético de Madrid, dont Apollo Sports Capital est devenu l’actionnaire majoritaire en mars dernier.

Le fonds d’investissement américain entend notamment accompagner le développement international du club et renforcer sa compétitivité sportive.

De son côté, l’Atlético souligne les valeurs communes qui l’unissent à Shai Gilgeous-Alexander : l’ambition, l’excellence mais également la conviction que chaque succès doit se mériter.

À 28 ans, le Canadien continue en tout cas de construire son avenir en dehors des parquets, alors qu’il reste au sommet de son art en NBA. Champion en 2025, MVP des Finals et double MVP de la saison régulière, il sort d’un exercice à 31.1 points de moyenne, avec notamment une adresse impressionnante : 55.3% au tir.

Désormais, il pourra également suivre les performances de l’Atlético de Madrid avec un intérêt tout particulier…

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 68 33:13 55.3 38.6 87.9 0.6 3.7 4.3 6.6 2.0 1.4 2.2 0.8 31.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.