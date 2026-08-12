Le Thunder veut en découdre avec les Spurs cette saison

Duel au sommet de la dernière conférence Ouest, l’opposition entre le Thunder et les Spurs est LA rivalité en devenir en NBA, et on retrouvera les deux formations dès le premier soir de la saison régulière. Entre le double MVP Shai Gilgeous-Alexander et sa troupe déjà sacrée en 2025, et la jeune escouade texane emmenée par l’alien Victor Wembanyama qui veut atteindre le nirvana, le torchon risque de brûler encore quelques années, pour notre plus grand plaisir !

« Absolument, [c’est une rivalité] », confirme Cason Wallace dans le podcast Cousins de Tracy McGrady et Vince Carter. « Ils nous ont battus. Ils ont réussi à nous sortir des playoffs, il faut être beau joueur, ils nous ont battus. Et puis, en saison régulière aussi, ils nous ont battus. Donc maintenant, c’est à nous de revenir à la charge pour les battre à notre tour. »

Pour le spécialiste défensif d’OKC, c’est presque une question de fierté à ce stade…

« Cela fait maintenant deux ou trois ans de suite qu’on a le meilleur bilan de la saison, et ils sont arrivés chez nous en playoffs et ont fait ce qu’ils ont fait. Notre esprit de compétiteur ne peut pas laisser passer ça : Hé, maintenant, on doit les battre ! »

Les «bons ingrédients» pour une rivalité explosive

A la sortie de l’élimination en playoffs, SGA avait également reconnu tout le talent de cette équipe des Spurs. Pour la superstar canadienne, il y a fort à parier que leurs chemins vont à nouveau se croiser à l’avenir dans leur quête de titres.

« Ils sont jeunes, talentueux, bien coachés, jouent de la bonne manière, et ils semblent apprécier jouer ensemble. Ils ont les bons ingrédients en place. De toutes manières, on ne nous bat pas si on n’a pas les bons ingrédients. »

Alors que Jalen Williams était plus que diminué physiquement et que Chet Holmgren s’est fait manger tout cru par Wemby, le Thunder a de la marge pour progresser et essayer de renverser la vapeur dans ce rapport de forces devenu défavorable. Sans grand mouvement sur le marché des transferts, si ce n’est dans la colonne départs, Oklahoma City semble faire confiance à ses jeunes pousses pour le moment.

« Les matchs de saison régulière sont importants mais c’est en playoffs qu’on doit être à notre meilleur niveau. Et chaque intersaison, ce sur quoi on bosse, c’est selon ce qu’on a fait en playoffs. Qu’est-ce que je peux faire mieux ? Où est-ce que je dois progresser ? C’est en tout cas mon point de vue », reprend Wallace. « Ils ont gagné en confiance grâce à ces victoires en saison régulière, c’est certain, mais comme j’ai dit, on est des compétiteurs. On n’est pas tellement inquiet de ce qui peut se passer en saison régulière. On sait que c’est arrivé, c’est un fait. Mais on doit surtout répondre présent quand on s’aligne pour une série de 7 matchs. Que le meilleur gagne. Cette fois-ci, c’étaient eux. »

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