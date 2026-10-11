Malgré les regrets, les Aces se tournent déjà vers l’avenir

Championnes en titre, les Las Vegas Aces ne réaliseront pas le « back-to-back », sèchement battues par les Valkyries (3-0) en demi-finale. Pour expliquer cet échec, difficile de ne pas évoquer les blessures, notamment celle à la jambe de NaLyssa Smith, qui a privé Las Vegas d’une rotation importante à l’approche des playoffs.

« C’est vraiment très difficile d’effectuer un « back-to-back » parce qu’il faut que tout fonctionne et que tout le monde soit en bonne santé », soulignait notamment Becky Hammon après l’élimination. « Même sur le terrain, il faut que la chance soit de votre côté. Tous ces éléments doivent parfaitement s’emboîter et c’est pourquoi il est si difficile de remporter deux titres de suite. »

Les Aces nourrissent des regrets après le Game 3. Alors qu’elles menaient de neuf points à la mi-temps, les joueuses de Becky Hammon ont laissé Golden State revenir après la pause, avant de se heurter à la défense californienne.

Dans les dernières secondes, Chelsea Gray a pourtant eu le ballon de la gagne entre les mains. Mais son tir a échoué, envoyant les deux équipes en prolongation, où les Valkyries ont finalement eu le dernier mot.

« J’ai rentré ce tir 1 000 fois, mais cette fois-ci, ce n’est pas tombé de mon côté », résumait simplement Chelsea Gray après la défaite. « La plupart de ces tirs, que ce soit dans les dernières minutes ou pour un tir de la gagne, ce sont des tirs que j’ai réussis en première mi-temps, mais il faut faire avec. »

Jackie Young, priorité de l’intersaison

Mais au-delà de cette élimination douloureuse, Las Vegas doit déjà préparer la suite, avec un dossier de taille à régler : la prolongation de Jackie Young. L’arrière sort en effet de la meilleure saison de sa carrière avec 18,9 points et 6,8 passes décisives de moyenne, deux records personnels.

L’année dernière, elle était devenue la première joueuse à parapher un contrat à plus d’un million de dollars. Elle avait été suivie par Chelsea Gray et A’ja Wilson, également prolongées, et les Aces avaient pu attaquer cette saison 2026 en conservant leur noyau dur.

Cependant, la franchise du Nevada possédait la deuxième masse salariale la plus importante de WNBA, derrière les Valkyries, sans disposer de la même profondeur de banc que Golden State. Un déséquilibre qui pourrait pousser les dirigeants à réfléchir à quelques ajustements…

« Elle a réalisé sa meilleure saison en carrière avec des performances incroyables tout au long de l’année », félicitait Becky Hammon. « La conserver est l’une des plus importantes priorités. Nous verrons à quoi les négociations vont ressembler. Je sais ce que cela va donner de notre côté, mais c’est à elle de prendre la décision. »

L’année dernière, Jackie Young n’avait pas hésité avant de prolonger à Las Vegas, puisqu’elle n’avait rencontré aucune autre équipe. Reste à savoir si elle choisira à nouveau la stabilité ou si elle profitera de cette intersaison pour explorer d’autres possibilités. Un choix qui pourrait peser lourd dans les ambitions des Aces pour 2027.