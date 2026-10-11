Paul George veut aider Jayson Tatum à viser le titre de MVP

Avec le départ de Jaylen Brown à Philadelphie, la hiérarchie est désormais clairement établie à Boston : Jayson Tatum est le patron, et Paul George n’a aucune intention de lui contester ce statut.

Arrivé en provenance des Sixers, le vétéran de 36 ans est prêt à seconder et conseiller celui qui l’a longtemps pris comme modèle. Un rôle qu’il connaît déjà parfaitement.

« J’ai déjà joué avec une autre superstar en la personne de Kawhi Leonard. Et j’étais quand même All-Star à ses côtés. Donc je n’ai pas besoin d’être le patron, mais je sais ce que j’apporte », déclare-t-il dans un podcast.

Comme il l’a déjà fait comprendre, Paul George sera au service du collectif chez les Celtics. À 36 ans, ses meilleures années sont derrière lui, mais il a encore beaucoup à apporter. Toujours en quête d’un premier titre, il préfère désormais mettre son expérience au service de l’équipe plutôt que de courir après les distinctions individuelles.

« Je sais que je peux être un scoreur à 20 points si la situation l’exige. Je sais que je peux défendre et éteindre le meilleur joueur adverse si besoin. Je sais que je peux m’élever dans les airs et aller attraper des rebonds quand il le faut », énumère l’ailier. « En gros, je sais parfaitement ce que j’apporte sur le terrain et je n’ai pas besoin d’être catalogué comme le patron de l’équipe. »

Cette polyvalence pourrait justement permettre à Jayson Tatum de se concentrer davantage sur ses responsabilités offensives. Et Paul George entend bien aider son coéquipier à franchir un nouveau cap.

« Je peux toujours contrôler le rythme et laisser mon empreinte sur un match, peu importe mon rôle », estime l’ancienne vedette des Pacers, du Thunder et des Clippers. « Encore une fois, Jayson est le patron. Mais je veux être là pour l’aider à devenir la meilleure version de lui-même et faire partie de la discussion pour le titre de MVP. »

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 20:44 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 29:40 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 37:37 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36:14 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15:10 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 34:48 41.8 37.1 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 35:51 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 36:36 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 36:54 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 29:34 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 33:43 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 34:45 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 34:38 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 33:49 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHI 41 32:32 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2 2025-26 PHI 37 30:41 43.9 39.2 82.0 0.5 4.8 5.3 3.6 2.3 1.7 1.7 0.4 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.