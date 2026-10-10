Avec Kawhi Leonard, les Raptors ne veulent plus se cacher

Cinquièmes de la conférence Est la saison dernière, les Raptors ont retrouvé les playoffs pour la première fois depuis 2022. Leur élimination dès le premier tour face à Cleveland a toutefois rappelé le chemin qu’il leur restait à parcourir pour rejoindre les véritables candidats au titre.

Sauf que le retour et la prolongation de Kawhi Leonard changent forcément leurs perspectives. Après 76 jours d’attente, Toronto a enfin récupéré celui qui avait mené la franchise vers son unique titre NBA, en 2019. Un renfort majeur qui fait désormais naître de grandes ambitions au Canada.

« On a commencé notre processus de reconstruction il y a deux ans et, en relativement peu de temps, on a réussi à bien avancer », rappelle Darko Rajakovic auprès de SB Nation. « Le noyau dur de l’équipe est constitué de jeunes joueurs que nous avons draftés et développés dans notre système. En y ajoutant quelques joueurs venus d’autres équipes, nous avons franchi un nouveau cap en passant de 30 à 46 victoires. »

Pour le technicien serbe, cette progression est d’abord le fruit de la culture installée depuis son arrivée sur le banc.

« Notre progression vient de la culture que nous avons développée ici, de nos habitudes de travail et du style de jeu que nous avons réussi à mettre en place. Nous sommes fiers de nos jeunes joueurs et des progrès qu’ils ont accomplis la saison passée, mais nos ambitions sont désormais encore plus élevées. »

Et Darko Rajakovic ne cache plus l’objectif fixé par la franchise. « Nous voulons atteindre un niveau qui nous permette de jouer le titre et de rivaliser avec les meilleures équipes de la ligue. Tout ce que nous faisons va dans ce sens, et c’est précisément pour cela que nous avons décidé de faire venir Kawhi. C’est un champion confirmé, qui a déjà gagné ici. Nous nous attendons à réaliser une grande saison » annonce-t-il ainsi.

Un mentor pour Scottie Barnes et les jeunes Raptors

À 35 ans, Kawhi Leonard sera l’un des rares vétérans d’un effectif encore très jeune. Seul Kyle Anderson (33 ans) a lui aussi dépassé la trentaine. Dans le cinq majeur, l’ancien Clipper devrait notamment évoluer avec Scottie Barnes, RJ Barrett et Immanuel Quickley. Trois joueurs âgés de 25 à 27 ans qui pourront s’appuyer sur son expérience.

Mais Kawhi Leonard doit aussi apporter des solutions offensives, notamment dans les fins de match, lorsque le jeu ralentit et que les Raptors ont besoin d’un joueur capable de créer son propre tir. Sa complémentarité avec Scottie Barnes sera donc l’une des clés de la saison au Canada.

« L’arrivée de Kawhi va avoir un impact très positif sur Scottie Barnes, mais aussi sur l’ensemble de l’équipe, sur RJ Barrett, Immanuel Quickley et tous nos jeunes », estime Darko Rajakovic. « Nous sommes une équipe très jeune. Kawhi a 35 ans, il possède énormément d’expérience et tous nos joueurs ont beaucoup de respect pour lui. »

L’entraîneur attend également de son ailier une influence quotidienne.

« Il va apporter une présence importante dans le vestiaire, pour les jeunes mais aussi pour le staff. Tous nos joueurs vont profiter de son professionnalisme, de son sérieux et de son leadership » assure-t-il.

Une préparation estivale bouleversée

L’intégration de Kawhi Leonard n’a cependant pas pu se dérouler comme prévu. Son arrivée a ainsi été retardée de 76 jours par l’enquête entourant les Clippers et ses contrats publicitaires secrets. Un délai qui a obligé les Raptors à revoir leur programme estival.

« Nous nous sommes concentrés sur ce que nous pouvions contrôler », explique Darko Rajakovic. « Nous avons fait du bon travail avec nos jeunes, qui se sont beaucoup investis pendant l’été. Nous avions certaines attentes autour de son arrivée, mais le processus a malheureusement duré 76 jours avant qu’il puisse enfin nous rejoindre. Cela a considérablement modifié nos plans concernant son intégration pendant l’été. C’est ainsi. Le camp d’entraînement a commencé et nous faisons de notre mieux pour préparer la saison. »

Largement battus par Miami lors de leur premier match de présaison, disputé à Québec, les Raptors pourraient donc avoir besoin de temps avant de trouver leur rythme. Le staff devra également avancer avec prudence afin d’évaluer la condition physique de sa nouvelle, et ancienne, superstar. Car à 35 ans, la capacité de Kawhi Leonard à enchaîner les rencontres reste une interrogation majeure.

Après plusieurs saisons dans le ventre mou de la ligue, Toronto a de nouveau de sérieuses raisons de croire en son projet. Mais les Raptors devront se faire une place dans une conférence Est particulièrement dense.

« Le niveau de talent est très élevé et cela se ressent à l’Est. Les Knicks, Philadelphie, Boston, Detroit et Cleveland possèdent de très grosses équipes. Nous progressons, tout comme Atlanta et Orlando. Il y a également Miami avec Giannis. Chicago, Washington et Charlotte sont très jeunes et talentueux. Cela va donner une saison fantastique. »