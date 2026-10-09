Joel Embiid regrette d’être « une cible facile » pour les rumeurs

Quelques jours après le démenti de LeBron James et les excuses de Mike Breen, Joel Embiid a assuré à son tour que son nouveau coéquipier ne l’avait jamais recadré pour un retard à l’entraînement.

« C’est nul, mais que peut-on y faire ? C’est regrettable », a en effet réagi le pivot après la défaite de Philadelphie face aux Nets (114-108). « Je ne sais pas d’où cette histoire est sortie. Cela n’a jamais eu lieu. »

L’affaire a débuté lundi, pendant le quatrième quart-temps de la victoire des Sixers contre les Knicks. Au commentaire de la rencontre, Mike Breen avait rapporté une anecdote transmise par l’une de ses sources.

« Quelqu’un m’a raconté avant le match que les joueurs étaient prêts à s’entraîner lorsque Joel Embiid est arrivé sur le terrain avec quelques minutes de retard. LeBron lui a alors fait entendre sa façon de penser », avait ainsi raconté le célèbre commentateur.

« Pourquoi moi ? »

L’information avait rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Dès le lendemain, LeBron James avait partagé une publication reprenant l’histoire sur Instagram, accompagnée d’un démenti sans ambiguïté. « Il n’a pas été en retard, alors arrêtez de mentir », avait écrit le quadruple MVP.

Mike Breen avait ensuite présenté ses excuses, reconnaissant avoir diffusé une information erronée. Mais Joel Embiid ne comprend toujours pas pourquoi cette anecdote a pu lui être attribuée.

« Je n’arrive pas à comprendre. D’abord, ce n’est pas vrai. Puis je me demande : ‘Pourquoi moi ?’ », poursuit-il. « J’imagine que c’est parce que je suis Joel Embiid. Je me suis déjà retrouvé dans cette situation. Habituellement, je ne m’exprime pas sur ce type de rumeurs, alors j’ai probablement l’air d’être une cible facile. »

« Il y aura beaucoup de bruit extérieur »

Avec l’arrivée de LeBron James et de Jaylen Brown aux côtés de Joel Embiid et Tyrese Maxey, les Sixers font partie des équipes les plus observées de la ligue. Chaque geste ou déclaration risque ainsi d’être interprété comme le signe d’éventuelles tensions. Joel Embiid insiste donc sur la nécessité de rester soudés.

« Nous devons simplement rester concentrés sur nous-mêmes », estime-t-il. « Il y aura beaucoup de bruit extérieur pour tenter de nous éloigner de ce que nous devons être et de ce que nous voulons accomplir. Il est donc important de rester soudés et de garder la tête baissée. Tant que nous savons qui nous sommes, tout ira bien. »

Cette histoire a également accompagné le retour sur les terrains du MVP 2023. Pour sa première apparition de la présaison, Joel Embiid a livré une prestation compliquée face à Brooklyn. En 24 minutes, le pivot a terminé avec 8 points à 1/5 au tir, 3 rebonds et 3 passes décisives, mais également 8 ballons perdus. Les Sixers se sont finalement inclinés 114-108 malgré une première mi-temps encourageante de leur nouveau cinq majeur.

Joel Embiid ne s’inquiète toutefois pas encore de cette reprise laborieuse. « Évidemment, ce n’est que la présaison, surtout pour moi », rappelle-t-il. « Je dois mieux faire attention au ballon, mais c’était mon premier match. Généralement, mes premières rencontres de chaque saison ressemblent un peu à cela. Il va me falloir quelques matchs pour trouver mon rythme, mais je dois faire mieux. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 38 31:36 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.2 0.6 2.9 1.2 26.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.