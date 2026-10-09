LeBron James réussit ses premiers pas avec les Sixers

Même après 23 saisons en NBA, enfiler un nouveau maillot reste une expérience particulière. Pour la première sortie de sa 24e campagne, LeBron James a découvert jeudi soir sa quatrième franchise, après Cleveland, Miami et les Lakers.

Arrivé cet été à Philadelphie pour ce qui devrait être la dernière étape de sa carrière, ou plutôt le dernier défi, le « King » a rapidement trouvé ses marques avec ses nouveaux partenaires. En 18 minutes, toutes disputées en première mi-temps, il a inscrit 10 points, distribué 5 passes décisives et capté 4 rebonds.

« Bien sûr, je portais un nouveau maillot, mais le basket reste du basket, et il faut le pratiquer sur le terrain », a-t-il expliqué après la défaite des Sixers face à Brooklyn (114-108). « J’étais heureux de pouvoir jouer quelques minutes avec ces gars que j’affronte à l’entraînement depuis une semaine et demie, voire deux semaines. »

Une première association prometteuse avec Joel Embiid

Nick Nurse avait aligné pour la première fois son nouveau cinq majeur avec LeBron James et Jaylen Brown pour accompagner Joel Embiid, Tyrese Maxey et VJ Edgecombe.

Le premier échange entre les deux principales vedettes de Philadelphie n’a toutefois pas été une réussite. LeBron James a envoyé une passe basse dans les pieds de Joel Embiid, qui a capté le ballon dans une position inconfortable avant de manquer complètement son « fadeaway ».

Cette première possession maladroite n’a pas perturbé les Sixers puisque les joueurs de Nick Nurse ont ensuite enchaîné avec un 7 sur 7 aux tirs, avec un LeBron James déjà très impliqué dans l’organisation.

Sur une séquence, il a notamment trouvé Joel Embiid, qui a immédiatement décalé Jaylen Brown pour un dunk. Une action qui illustre le potentiel de ce cinq particulièrement riche en créateurs.

« C’est un très, très grand passeur, et il l’a clairement montré ce soir », a souligné Nick Nurse à propos du quatrième meilleur passeur de l’histoire de la NBA.

Un seul tir tenté, mais huit lancers francs

Dans une équipe aussi riche en talents offensifs, LeBron James n’a pas eu besoin de monopoliser les tirs, au point même d’attendre les cinq dernières minutes du premier quart-temps pour effectuer sa première tentative, sur une attaque du cercle.

Ce sera d’ailleurs son seul tir dans le jeu, mais il aura provoqué quatre fautes et converti ses huit lancers francs. Une manière efficace de peser sans empiéter sur les responsabilités de ses nouveaux coéquipiers.

Une première illustration du rôle que LeBron James pourrait occuper à Philadelphie : davantage chef d’orchestre que première option offensive, au sein d’un cinq majeur où les joueurs capables de créer leur propre tir ne manquent pas.

Parmi les titulaires, Jaylen Brown a terminé meilleur marqueur avec 18 points, devant Tyrese Maxey (14 points), tandis que chacun des autres titulaires a inscrit au moins 6 unités. Grâce à cette production équilibrée, Philadelphie menait 58-56 à la pause.

LeBron James n’est pas revenu après le repos, conformément à la volonté de Nick Nurse de limiter ses principaux joueurs à environ une mi-temps. Joel Embiid, Jaylen Brown et VJ Edgecombe ont néanmoins commencé le troisième quart-temps avant de rejoindre progressivement le banc.

Une période d’adaptation

Brooklyn en a profité pour renverser la rencontre et s’imposer 114-108, un résultat évidemment secondaire en présaison. Côté Nets, on notera les 14 points de Julius Randle et les 12 points de Nolan Traoré.

« Je suis encore en train de m’adapter à tout : sur le terrain, en dehors, dans ma vie quotidienne et auprès de ces gars que je côtoie tous les jours. Cela représente beaucoup de changements pour moi, mais nous allons progresser chaque jour », a conclu LeBron James après ce premier revers.

Les Sixers doivent encore disputer deux matchs de préparation face aux Celtics, ancienne équipe de Jaylen Brown, avant d’entamer leur saison le 20 octobre à New York. Une soirée particulière puisque les Knicks profiteront de la venue de Philadelphie pour dévoiler leur bannière de champions NBA, dans une salle où LeBron James aurait bien aimé finir sa carrière…