LeBron James dément avoir déjà recadré Joel Embiid

À peine arrivé à Philadelphie, LeBron James s’est-il déjà chargé de rappeler les règles à ses nouveaux coéquipiers ? C’est ce qu’a laissé entendre Mike Breen pendant la rencontre de présaison entre les Sixers et les Knicks.

Le commentateur a rapporté une anecdote selon laquelle Joel Embiid serait arrivé quelques minutes en retard à un entraînement. Déjà présent sur le parquet, LeBron James lui aurait alors fait savoir qu’il n’avait pas apprécié.

« Quelqu’un m’a raconté avant le match que les joueurs étaient prêts à s’entraîner lorsque Joel Embiid est arrivé sur le terrain avec quelques minutes de retard. LeBron lui a fait entendre sa façon de penser », a ainsi expliqué Mike Breen pendant la rencontre.

« Arrêtez de mentir »

L’info a vite circulé sur les réseaux sociaux, jusqu’à parvenir au principal intéressé. Sur Instagram, LeBron James a partagé une publication évoquant ce prétendu recadrage, accompagnée d’un emoji symbolisant un mensonge.

« Il n’était pas en retard, alors arrêtez de mentir ! », a écrit le quadruple champion NBA pour défendre son nouveau coéquipier.

Aucun autre détail n’a été apporté au sujet de cet épisode, mais l’anecdote illustre en tout cas toute l’attention qui accompagne les premiers pas de LeBron James à Philadelphie.

LeBron James et Joel Embiid se connaissent déjà pour avoir évolué ensemble sous le maillot de Team USA lors des Jeux olympiques de Paris en 2024, et la veille du « media day », le quadruple MVP avait longuement expliqué qu’il était à Philly pour aider le Camerounais à gagner le titre. Avec la manière…

« J’espère être le dernier élément qui lui permettra de franchir cette étape et de voir le processus d’un titre différemment, au quotidien. Il sait ce qu’il faut faire, mais je peux peut-être lui apporter un autre point de vue. »