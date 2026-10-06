Sidy Cissoko savoure son « rêve » aux côtés de Damian Lillard

Sa situation a évolué avec un vrai contrat, mais pas son état d’esprit. Après avoir abordé la saison précédente avec l’obligation de se battre pour poursuivre sa carrière NBA, Sidy Cissoko pourrait aujourd’hui ressentir un peu moins de pression. Pourtant, le Français assure que sa manière de travailler n’a pas changé.

« C’est comme ça que j’ai toujours joué », explique-t-il. « À chaque fois, y compris à l’entraînement, je joue comme s’il s’agissait de mon dernier match. Chaque rencontre est une occasion de montrer ce que vous savez faire. C’est mon travail : je dois venir et faire du bon boulot tous les jours. »

Dans un effectif largement remanié autour de Damian Lillard, Ja Morant mais également Jrue Holiday, le Français doit prouver qu’il peut apporter son énergie sans avoir besoin du ballon. Sa défense agressive représente sa meilleure carte pour obtenir une place dans la rotation de Micah Nori.

Une agressivité parfois difficile à contenir

Agressif, mais pas trop puisque le Français reconnaît toutefois devoir parfois lever le pied pour éviter de trop malmener certains de ses illustres coéquipiers.

« Je commence à y aller un peu plus doucement parce que je ne veux pas être trop agressif et que quelqu’un se blesse », confie-t-il. « Nous essayons de préserver nos coéquipiers. Mais dès le premier match, ce sera le moment de montrer ce que l’on sait faire et d’être vraiment physique avec les adversaires. »

Cette dimension défensive pourrait lui permettre de trouver sa place au sein d’un groupe très fourni sur les postes extérieurs. Derrière les créateurs que sont Lillard et Morant, Portland aura besoin de joueurs capables d’accepter les missions ingrates et de défendre sur plusieurs profils.

Pour devenir réellement incontournable, Sidy Cissoko sait cependant qu’il devra également progresser derrière la ligne à 3-points. Le Français a consacré une grande partie de son été à son tir, et son programme n’avait rien de particulièrement complexe. « Il faut simplement shooter, c’est aussi simple que ça », résume-t-il.

Grâce aux installations dernier cri des Blazers, chacune de ses tentatives peut être suivie et son évolution analysée avec précision. Sidy Cissoko assure que ses chiffres ont progressé durant l’intersaison, même s’il préfère attendre les matchs pour en apporter la preuve. Pour lui, le principal obstacle n’est d’ailleurs pas technique, mais mental.

« C’est surtout une question de confiance », poursuit-il. « Tous les joueurs NBA savent shooter. Ce qui change, c’est la présence du public et tout ce qu’il y a autour. Il faut continuer à prendre des tirs pour devenir plus à l’aise. »

Toujours impressionné par Damian Lillard

Malgré l’intensité de la concurrence, Sidy Cissoko mesure également la chance de côtoyer quotidiennement certaines des références de la ligue.

« Quand j’étais gamin, imaginer être ici avec Jrue et Dame, partager le même centre d’entraînement, c’était complètement fou », raconte-t-il. « J’en parle encore avec mon père. Il me dit : ‘Tu vois Dame tous les jours maintenant puisque tu travailles avec lui.’ C’est vraiment génial. C’est un rêve devenu réalité. »

Lors du « Fan Fest » des Blazers, le Français a même tenté d’imiter le célèbre tir lointain de Damian Lillard face au Thunder. Sa tentative de « game winner » n’est pas entrée, mais elle a fait réagir la légende de Portland.

« Peut-être que j’ai essayé de m’inspirer de lui », sourit Sidy Cissoko. « Mais c’est un tir unique. Même si je l’avais marqué, cela n’aurait pas été la même chose. À l’entraînement, on essaie parfois ce genre de tirs parce que c’est tellement loin. Nous voulons simplement tenter des choses. Nous sommes des enfants qui jouent au basket. »

Sous les ordres de Micah Nori, Sidy Cissoko ressent davantage de confiance. Le Français apprécie notamment la capacité de son nouvel entraîneur à donner l’exemple et à entraîner le groupe derrière lui.

« Je suis plus détendu. Ma famille va bien et j’ai beaucoup de chance », conclut-il. « Il se passe tellement de choses graves dans le monde. Moi, je joue simplement au basket et j’en suis heureux. »

Sidy Cissoko Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 12 11:45 48.5 8.3 80.0 0.7 1.2 1.8 0.8 1.5 0.6 0.3 0.3 3.8 2024-25 POR 5 12:00 33.3 0.0 66.7 1.0 1.2 2.2 1.8 0.8 0.2 1.8 0.2 2.0 2024-25 SA 17 3:11 50.0 42.9 16.7 0.2 0.4 0.6 0.4 0.4 0.1 0.1 0.0 1.3 2025-26 POR 75 19:08 39.8 29.8 65.9 0.8 1.4 2.2 1.5 2.4 0.7 0.9 0.3 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.