Jordan Hawkins débarque à Chicago

À peine trois jours après avoir été coupé par les Grizzlies, Jordan Hawkins se relance déjà. ESPN indique en effet qu’il s’engage chez les Bulls, avec un « two-way contract » pour la saison prochaine.

À l’instar de Ryan Nembhard et Cam Whitmore aux Nuggets, on pouvait s’attendre à ce que l’arrière doive se contenter d’un contrat précaire à deux semaines de la reprise, et c’est finalement le cas. Chicago disposait encore d’une place disponible parmi ses contrats « two-way », désormais occupée par le 14e choix de la Draft 2023.

Auteur de trois premières saisons contrastées chez les Pelicans, avec 8 points de moyenne à 35% à 3-points en une vingtaine de minutes, Jordan Hawkins atterrit néanmoins dans un environnement où il devrait avoir sa chance, puisque les Bulls restent en pleine reconstruction.

Scoreur dynamique, capable de gros coups de chaud en sortie de banc, l’ancien pensionnaire de UConn naviguera entre la NBA et la G-League. À son poste, on retrouve notamment Norman Powell, Isaac Okoro ou encore Buddy Hield. Dans un effectif encore en construction, il devrait donc avoir quelques opportunités pour tenter de gagner sa place.

Jordan Hawkins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 NO 67 17:19 38.2 36.6 83.8 0.4 1.8 2.2 1.0 1.1 0.3 0.6 0.1 7.8 2024-25 NO 56 23:35 37.2 33.1 81.6 0.4 2.4 2.8 1.2 0.9 0.5 1.0 0.4 10.8 2025-26 NO 51 13:34 36.6 34.8 85.2 0.4 1.3 1.7 0.8 0.6 0.3 0.7 0.2 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.