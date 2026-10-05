Norman Powell, le grand frère des jeunes Bulls

Champion NBA avec les Raptors en 2019, pour sa quatrième année professionnelle, Norman Powell a bien roulé sa bosse depuis. Passé par Portland et les Clippers sur la côte Ouest, l’arrière vétéran est même devenu All-Star en amenant ses talents à South Beach, de l’autre côté du pays.

Cet été, libre de contrat, le néo-international jamaïcain a décidé de poser ses valises à Chicago, pour un contrat de deux ans et 45 millions de dollars. Un choix qui peut surprendre pour un arrière plus proche de la fin que du début de sa carrière, mais, dans une équipe qui reste sur quatre saisons sans playoffs et sans véritable leader, il compte bien jouer son rôle de grand frère à fond.

« Je suis content d’être ce leader vétéran qui va aider à modeler ces gars », explique-t-il à The Athletic. « Pas seulement en montrant l’exemple, mais aussi en allant leur parler, en apprenant à les connaître individuellement, en leur posant des questions sur leurs objectifs cette saison et plus largement sur leurs objectifs en carrière. »

Plutôt habitué aux équipes qui jouent les playoffs, avec des rotations composées de nombreux vétérans, Norman Powell avoue que c’est la première fois de sa carrière qu’il évolue dans une équipe avec autant de jeunes joueurs. Avec Buddy Hield, âgé lui aussi de 33 ans, ils sont les deux seuls joueurs des Bulls au-dessus des 28 ans !

« Buddy est plus vieux que moi, je veux que ça soit notifié ! [Les rookies] vont avoir leur petit sac à dos, avec certaines choses dedans. Ils devront le porter partout, c’est obligatoire. »

« Peu importe où tu démarres ta carrière, tu peux toujours progresser »

Spécialiste défensif lors de ses premières années à Toronto, Norman Powell a peu à peu fait évoluer son jeu offensif pour devenir une arme de premier plan sur les postes d’arrière et d’ailier. Un exemple à suivre pour la jeune garde de Chicago, et évidemment Caleb Wilson, le rookie très prometteur des Bulls, mais aussi Noa Essengue.

« Norm est dans la Ligue depuis presque la moitié de ma vie », se marre Caleb Wilson, qui avait 8 ans quand Norman Powell s’est fait drafter en 2015. « Si je veux apprendre comment durer dans cette ligue, et c’est ce que je veux, je vais suivre ses conseils à la lettre. »

Douzièmes de la conférence Est la saison passée, et absents des playoffs depuis quatre ans, les Bulls partent de loin. Mais, avec un cinq plutôt séduisant et équilibré grâce à l’arrivée de Norman Powell, mais aussi de Nic Claxton au poste 5, aux côtés du rookie Wilson, Chicago peut espérer faire mieux et se mêler à la lutte pour le play-in.

Norman Powell sera en tout cas là pour stabiliser l’ensemble et donner des repères à une équipe qui en manque.

« Je vais leur montrer que, peu importe où tu démarres ta carrière, tu peux toujours progresser. Tu peux toujours évoluer pour devenir le joueur que tu veux être » conclut-il ainsi.

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 14:48 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18:17 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15:09 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 18:46 48.3 40.0 82.7 0.3 2.1 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28:27 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 POR 27 34:22 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2020-21 TOR 42 30:24 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2021-22 LAC 5 25:00 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2021-22 POR 40 33:20 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.1 2.3 1.0 1.6 0.4 18.7 2022-23 LAC 60 26:07 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26:11 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 32:38 48.4 41.8 80.4 0.4 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.2 21.8 2025-26 MIA 58 29:36 47.0 38.0 82.7 0.4 3.1 3.5 2.5 2.2 1.1 1.9 0.2 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.