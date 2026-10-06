Jason Kidd à la relance chez ESPN ?

Déjà l’heure du rebond pour Jason Kidd ? D’après Marc Stein, celui-ci se dirige vers une pause dans le coaching, puisque ESPN est bien parti pour le recruter afin qu’il officie la saison prochaine comme consultant en studio.

Cinq mois après son départ des Mavericks, « J-Kidd » est donc proche de s’offrir un nouveau challenge, mais dans le monde des médias cette fois. Ce serait une grande première pour lui puisque, depuis sa retraite de joueur en 2013, Jason Kidd n’a connu que les bancs NBA.

Il est ainsi passé par Brooklyn, Milwaukee et Dallas comme entraîneur principal, mais aussi par Los Angeles en tant qu’assistant de Frank Vogel, avec le titre de champion NBA 2020 à la clé.

Fin août, Jason Kidd laissait entendre qu’il n’en avait peut-être pas encore terminé avec le coaching. Sans pour autant ouvrir la porte à un poste à la télévision, puisqu’il disait alors vouloir « profiter de [sa] famille ».

Tout en continuant à regarder les matchs et à échanger avec certains joueurs avec lesquels il est resté en contact, comme Giannis Antetokounmpo ou Jalen Brunson. Un passage chez ESPN pourrait donc lui permettre de rester au plus près du jeu, avant éventuellement de retrouver un banc à moyen ou long terme.