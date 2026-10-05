De’Aaron Fox a longtemps ruminé son erreur des Finales NBA

Pendant près de deux mois, De’Aaron Fox a ressassé la fin cruelle de la saison des Spurs. Battu par New York en cinq manches lors des Finales NBA, le meneur a surtout repensé à une action bien précise : celle des dernières secondes du Game 4, évidemment…

San Antonio mène alors d’un point et les Knicks doivent faire faute. Mais plutôt que de faire courir le chrono, De’Aaron Fox attaque le cercle face à OG Anunoby. Le défenseur new-yorkais le contre avant d’inscrire, quelques instants plus tard, le panier de la victoire. Une séquence qui avait placé De’Aaron Fox au centre des critiques.

« Ça m’est clairement resté en tête pendant un moment », reconnaît De’Aaron Fox auprès du San Antonio Express-News. « Évidemment qu’on y pense. C’est quelque part dans un coin de la tête. Mais on ne veut pas ressasser ça pendant tout le reste de sa carrière, ni pendant tout le reste de sa vie. »

L’ancien joueur des Kings a donc fini par passer à autre chose, sans pour autant chercher à oublier.

« J’ai l’impression d’avoir cette capacité à passer à autre chose », explique-t-il. « Je réfléchis à ce qui s’est passé, mais c’est une nouvelle saison. C’est un nouveau jour. »

« J’aurais aimé mieux jouer… »

De’Aaron Fox avait aussi quelques circonstances atténuantes. Touché par une grosse entorse de la cheville lors de la série face aux Wolves, il avait manqué les deux premiers matchs de la finale de conférence avant de revenir sans être totalement remis. Il avait néanmoins joué son rôle dans le parcours surprise des Spurs jusqu’aux Finales.

« Les blessures, ça arrive », relativise-t-il. « J’ai réussi à jouer malgré ça. J’aurais aimé mieux jouer, mais bon… »

Son sacrifice avait néanmoins marqué ses coéquipiers.

« C’est difficile de jouer malgré les blessures, surtout dans les matchs les plus importants de la saison », rappelle Stephon Castle. « C’est un leader pour nous et, sans lui, nous n’aurions pas été dans cette position. »

Cette fois, De’Aaron Fox débute le camp en pleine possession de ses moyens et devra de nouveau trouver le bon équilibre aux côtés de Stephon Castle et Dylan Harper, Mitch Johnson souhaitant davantage les associer.

« Nous savons que nous allons jouer ensemble cette année », assure De’Aron Fox, désormais tourné vers la suite et bien décidé à laisser cette séquence derrière lui. « On ne veut pas vivre avec ce regret. Mais quelqu’un doit gagner et quelqu’un doit perdre. À la fin, il faut réussir à passer à autre chose. »

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 27:45 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31:26 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32:02 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35:06 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35:18 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33:21 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 35:56 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 45 36:57 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 SA 17 34:00 44.6 27.4 81.9 0.5 3.8 4.3 6.8 2.7 1.5 2.4 0.3 19.7 2025-26 SA 72 30:59 48.6 33.2 76.0 0.6 3.2 3.8 6.2 2.3 1.2 2.3 0.3 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.