Jared McCain ne veut plus être seulement un shooteur au Thunder

La concurrence s’annonce relevée à Oklahoma City. Avec le départ de Lu Dort, Mark Daigneault doit trouver un nouveau titulaire aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein. Parmi les candidats : Cason Wallace, Ajay Mitchell… mais aussi Jared McCain.

Arrivé en cours de saison dernière en provenance de Philadelphie, l’arrière a déjà prouvé qu’il pouvait faire des dégâts grâce à son tir extérieur, avec 39.1% de réussite à 3-points sous le maillot du Thunder. Mais pour franchir un cap, il sait qu’il devra élargir sa palette.

« J’ai encore tellement de choses à améliorer », explique-t-il ainsi. « Depuis l’année dernière, je pense avoir énormément progressé en très peu de temps. C’était un gros objectif pour moi cet été. Je ne veux pas simplement entrer sur le terrain et mettre des tirs, mais être capable d’avoir un impact des deux côtés du terrain. »

Un été studieux avec les stars du Thunder

Pour progresser le plus vite possible, Jared McCain n’a d’ailleurs pas hésité à multiplier les kilomètres durant l’intersaison. Il a notamment rejoint Shai Gilgeous-Alexander à Toronto pour travailler avec le MVP, puis partagé des séances avec Chet Holmgren à Los Angeles.

« C’est un bosseur, et on adore voir ça », racontait ainsi Chet Holmgren. « Il traverse Los Angeles en voiture simplement pour venir jouer avec nous. C’est un acharné. Il est très intentionnel dans son travail. C’était super de pouvoir être avec lui dans la salle. »

Une implication qui se ressent désormais lors du camp d’entraînement.

« Il faut jouer avec de l’énergie, être compétitif, exécuter ce que l’on demande, et il possède toutes ces qualités », souligne Mark Daigneault. « Le camp lui fait du bien parce qu’il découvre tous nos fondamentaux d’une manière qu’il n’avait pas pu connaître l’an dernier. À son arrivée, on avait dû lui faire suivre un cours accéléré. »

Profiter des espaces créés par SGA et Jalen Williams

Offensivement, son profil reste bien adapté au Thunder. Lorsque Shai Gilgeous-Alexander ou Jalen Williams attaquent le cercle, Jared McCain peut profiter des aides défensives pour sanctionner derrière la ligne à 3-points.

« On veut jouer vite, courir et profiter des ballons récupérés et des stops défensifs », poursuit-il. « C’est notre fonds de commerce. Je peux courir et me retrouver avec des tirs ouverts lorsque les défenseurs se referment sur Dub ou Shai lorsqu’ils vont au cercle. »

Déjà titularisé avec succès lors des derniers playoffs, Jared McCain sait donc qu’il possède une carte à jouer.

Mais face aux qualités défensives de Cason Wallace et à la polyvalence d’Ajay Mitchell, quelques paniers primés ne suffiront pas. « J’essaie simplement de progresser un petit peu chaque jour », conclut-il.

Jared McCain Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHI 23 25:44 46.0 38.3 87.5 0.6 1.9 2.4 2.6 1.6 0.7 1.6 0.0 15.3 2025-26 PHI 37 16:45 38.5 37.8 88.0 0.2 1.9 2.0 1.7 1.2 0.6 0.8 0.1 6.6 2025-26 OKC 30 18:00 46.2 39.1 85.3 0.6 1.5 2.1 0.9 1.3 0.4 0.9 0.1 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.