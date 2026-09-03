Les Nets organisent une soirée hommage pour les Swamp Dragons

En 2027, les Nets fêteront leurs 60 ans. La franchise est en effet née en 1967, en ABA, avant de rejoindre la NBA pour la saison 1976/77. Plusieurs soirées seront donc organisées lors de la saison à venir pour célébrer ces différents moments : la période ABA, l’arrivée à Brooklyn ou encore la naissance avortée des Swamp Dragons.

Le 29 janvier 2027, face aux Clippers, les Nets vont faire revivre ce nom et ce logo, abandonnés au dernier moment. Mais que s’est-il passé à ce moment-là, en 1995 ?

Au milieu des années 1990, la franchise pense à changer de nom, pour se dynamiser un peu, après des années assez moroses et une seule série de playoffs gagnée après presque deux décennies en NBA… De plus, il faut sortir de l’ombre géante des Knicks et de New York, qui sont alors en pleine bourre après les séries mythiques face aux Bulls de Michael Jordan et surtout après les Finals 1994 perdues face aux Rockets.

Tout le monde est d’accord, sauf un propriétaire des Nets

Le président des Nets, Jon Spoelstra, le père d’Erik Spoelstra, actuel coach du Heat, avance l’idée des New Jersey Swamp Dragons et la propose au dirigeant de la NBA dans ce domaine, Tom O’Grady. Ce nouveau nom est accompagné d’un nouveau logo (pour un coût de 500 000 dollars) et les deux sont soumis à un vote. Qui donne un résultat clair : 26 des 27 propriétaires de la NBA de l’époque acceptent ce changement.

Une question se pose naturellement : qui a décidé de voter contre, donc de stopper tout ce processus déjà bien entamé ? David Gerstein, le copropriétaire des… Nets ! Ce dernier a changé d’avis le jour du vote alors que les autres actionnaires de la franchises étaient tous d’accord.

Les Swamp Dragons ne verront jamais le jour – une bonne nouvelle selon certains – et en 2016, les différents acteurs reviendront, dans une discussion pour ESPN, sur cet épisode des Nets. Finalement, le temps d’une soirée, ils seront là, avec une résurrection programmée pour le 29 janvier 2027.