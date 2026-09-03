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La Chine perd Li Yueru à cause d’un passeport égaré

Publié le 3/09/2026 à 7:46 Twitter Facebook

Coupe du monde – Coup dur aussi improbable qu’important pour la Chine : Li Yueru ne pourra pas participer au Mondial après la perte de son passeport par la poste…

Li YueruLa Chine devra se passer de Li Yueru pour toute la Coupe du monde féminine. Et la raison est pour le moins inhabituelle : le passeport de l’intérieure de Dallas a en effet été perdu par la poste, l’empêchant de quitter les États-Unis pour rejoindre sa sélection à Berlin…

Li Yueru a elle-même annoncé la nouvelle sur Instagram, après avoir tenté jusqu’au bout de trouver une solution.

« Malheureusement, mon passeport a été perdu par la poste et n’a toujours pas été retrouvé », a expliqué la joueuse de 27 ans. « Nous avons tous travaillé dur et exploré toutes les solutions possibles, mais nous avons peut-être simplement manqué un peu de chance cette fois-ci. »

Un contretemps administratif aux conséquences sportives très lourdes puisque la Chine débute son Mondial vendredi face à Team USA.

La meilleure Chinoise aux Jeux olympiques 2024

Li Yueru était notamment attendue comme l’une des principales armes de la sélection chinoise dans la raquette. Aux Jeux olympiques de Paris, elle avait terminé meilleure marqueuse et meilleure rebondeuse de son équipe avec 17,7 points et 11,0 rebonds de moyenne, malgré l’élimination dès la phase de groupes.

Elle faisait également partie de l’équipe vice-championne du monde en 2022, battue en finale par les États-Unis. Elle tournait alors à 10,1 points et 7,6 rebonds par rencontre.

Sans elle, la Chine devra encore davantage s’appuyer sur Han Xu mais aussi sur Zhang Ziyu, la géante de 2m26 appelée à prendre une place de plus en plus importante dans la sélection.

Pour Li Yueru, la frustration est d’autant plus grande qu’elle avait déjà été privée d’une bonne partie de la saison WNBA 2025 en raison d’une blessure au genou.

« J’avais vraiment hâte de porter à nouveau le maillot de l’équipe nationale », a-t-elle ajouté. Cette fois, ce n’est donc ni une blessure ni une décision sportive qui la privera de la compétition, mais simplement un passeport qui n’est jamais arrivé à destination.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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