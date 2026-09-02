Le Sky ne reverra plus Skylar Diggins cette saison

Le Sky connaît encore une saison galère. Après Courtney Vandersloot l’an dernier, c’est au tour de Skylar Diggins, l’une des recrues phares de l’intersaison, d’être touchée au genou. Arrivée de Seattle, l’arrière de 36 ans n’aura finalement disputé que 19 matchs avec sa nouvelle équipe, pour seulement cinq victoires.

Absente depuis le début du mois de juillet, Skylar Diggins avait expliqué avoir évolué diminuée depuis le début de la saison. Et alors qu’elle espérait encore pouvoir revenir avant la fin de l’exercice, le Sky a finalement choisi de mettre un terme à sa saison.

« Nous soutenons pleinement Skylar et tenons à ce que sa santé reste notre priorité absolue », a déclaré Jeff Pagliocca, GM du Sky. « Skylar a déployé des efforts considérables pour revenir sur le terrain cette saison. Elle est restée en contact permanent avec nous tout au long de ce processus. »

La joueuse a elle-même reconnu qu’il était inutile d’insister. « Je ne me sentais pas moi-même sur le terrain. Après avoir réévalué la situation, nous avons décidé de lever le pied et d’arrêter là pour cette saison », a-t-elle expliqué.

Rendez-vous en 2027

Ses efforts resteront donc vains, mais la décision apparaît d’autant plus logique que le contexte sportif n’imposait plus de précipiter son retour. Déjà éliminé de la course aux playoffs, Chicago occupe la 10e place à quatre matchs de la fin de la saison régulière.

En 19 rencontres, Skylar Diggins tournait à 14,2 points, 3,2 rebonds et 4,9 passes décisives par match. Elle avait également assuré avoir joué une partie de la saison avec une douleur qui l’empêchait d’évoluer à 100%.

Et maintenant ? L’ancienne joueuse de Dallas, Phoenix et Seattle avait signé pour deux ans à Chicago et se projette donc déjà sur la saison 2027. Avec notamment la perspective de pouvoir profiter du tout nouveau centre d’entraînement du Sky, dont les travaux touchent à leur fin.

Un sujet qui lui tient particulièrement à cœur alors qu’elle a récemment pointé du doigt les ressources mises à disposition des joueuses par la franchise.

« J’attends cela avec impatience pour l’année prochaine. Nous avons besoin de ressources… et je pense que le fait d’être en tête du classement des blessures dans la ligue n’est pas une coïncidence », a-t-elle notamment glissé.

Skylar Diggins a par ailleurs tenu à couper court aux éventuelles spéculations sur son avenir, assurant n’avoir « jamais exprimé le souhait de ne plus porter le maillot du Chicago Sky l’année prochaine ».