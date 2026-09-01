Une adidas Jabbar Lo dédiée au Paris Basket

Petite saveur pour la rentrée, Paris Basket et adidas s’associent pour remettre la mythique Jabbar au goût du jour !

Le modèle destiné à Kareem Abdul-Jabbar après la signature du pivot de légende avec la marque aux trois bandes a traversé les époques, depuis 1978. Près de cinquante ans plus tard, on la retrouve donc ici en version «Lo», aux couleurs de l’équipe parisienne qui s’apprête à retrouver les parquets en ce mois de septembre.

La tige en cuir ressort dans un blanc classique, tandis que les trois bandes apparaissent en noir assorties d’une touche de jaune, de rose et de bleu. Avec le logo adidas ressortant en bleu sur fond noir sur le talon, la petite touche d’originalité se situe donc à la base du talon où l’on retrouve le logo du club de basket parisien, en noir sur fond blanc. La mention « Paris » figure également sur la semelle intérieure.

La adidas « Jabbar Lo x Paris Basket » est d’ores et déjà à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 100 euros !