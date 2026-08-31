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Adidas dédie un coloris de la « Crazy Energy » à Satou Sabally

Publié le 31/08/2026 à 15:03 Twitter Facebook

Sneakers – Actuellement blessée, l’ailière du New York Liberty est ici mise en lumière par adidas à travers un coloris « Satou » couleur blanc et lavande.

Il y avait de quoi se réjouir de l’arrivée de Satou Sabally au New York Liberty en début de saison. Mais l’exercice 2026 s’avère plus compliqué que prévu pour l’ailière internationale allemande, qui n’a plus joué depuis fin juin et se retrouve toujours indisponible à cause d’un protocole commotion.

En conséquence, elle ne pourra pas participer à la Coupe du Monde qui approche avec la sélection allemande. C’est vraiment pas de chance pour adidas qui s’apprête à sortir un coloris « Satou » sur la Crazy Energy.

Celui-ci se présente dans un dégradé allant du blanc à un violet lavande sur la tige et la semelle. La semelle intermédiaire est équipée d’un amorti Lighstrike reposant sur un revêtement extérieur en caoutchouc. Le logo adidas apparaît en blanc sur la languette, le talon et sous la semelle.

La adidas Crazy Energy « Satou » sera disponible à partir de minuit sur Basket4Ballers au prix de 110 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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