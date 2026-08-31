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La Air Jordan 7 « Tennis Day » fleure bon les années 90

Publié le 31/08/2026 à 10:45 Twitter Facebook

Sneakers – En plein US Open, Jordan Brand monte au filet avec un coloris « Tennis Day » en gris assortie de touches de rose et vert fluo.

Air Jordan 7

Sortie en 1992, la Air Jordan 7 a été l’un des modèles phares des années 90. Alors que l’US Open, tournoi new-yorkais du Grand Chelem, bat encore son plein, Jordan Brand en profite pour dévoiler un nouveau coloris « Tennis Day » fleurant bon les années 90.

La tige entre mesh, cuir et daim est ici habillée en deux tons de gris clair et contrastée par des touches de rose et de vert fluo sur les parties latérales de la semelle en gris et blanc. L’intérieur du col ressort également en vert, tandis que la tirette au niveau du talon apparaît en rose. L’ensemble est complété de finitions en noir, sur le logo « Jumpman » notamment, avec un gros « Jordan » sur la languette, et la mention « 23-Love » à l’intérieur.

La Air Jordan 7 « Tennis Day » est annoncée pour le 9 septembre sur le sol nord-américain, au prix de 215 dollars. Reste à espérer que le modèle traversera l’Atlantique pour investir le marché européen.

(Via NiceKicks)

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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