Le Mercury n’a fait qu’une bouchée du Tempo

Le Mercury n’a laissé aucune chance au Tempo ce samedi malgré les absences de Kahleah Copper et de Kelsey Plum. Alyssa Thomas a ouvert le score et Toronto n’a ensuite jamais mené dans cette rencontre. Rapidement, Phoenix se détache grâce à sa défense. Noémie Brochant (15 points, 4 interceptions) réalise une interception dès les premières minutes, tout comme Lexy Held. De l’autre côté du terrain, les tirs à 3-points pleuvent puisque Sami Whitcomb plante deux flèches primées (12-2).

La défense du Tempo est complètement aux abois. Les joueuses de Sandy Brondello essaient une presse tout-terrain, mais le Mercury n’a aucun mal à la traverser, ce qui aboutit notamment à un panier primé de Lexy Held. Si Toronto retrouve quelques couleurs dans les dernières minutes de ce premier acte, ce n’est pas suffisant pour inquiéter Phoenix (27-17).

Les visiteuses tentent de combler leur retard en revenant à six points, mais les joueuses de Nate Tibbetts répliquent immédiatement avec un 11-1 pour reprendre leurs distances (47-29). Pendant ce «run», Kara Dunn, qui dispute son premier match avec Phoenix, se montre avec deux tirs à 3-points. La barre des vingt points d’écart est franchie juste avant la mi-temps. Sami Whitcomb sanctionne à nouveau derrière l’arc, tout comme Lexy Held, servie par Alyssa Thomas (56-35).

Jusqu’à 47 points d’avance !

Le Tempo n’est pas plus en réussite au retour des vestiaires. Les Canadiennes n’inscrivent que quatre points en cinq minutes et Phoenix en profite logiquement pour creuser encore l’écart. Noémie Brochant plante à son tour à 3-points, avant de profiter d’un écran pour finir facilement près du panier (71-39).

Le Mercury poursuit sa démonstration avec Noémie Brochant qui conclut en contre-attaque. Sur la possession suivante, l’ailière tricolore signe sa quatrième interception de la partie et Lexy Held est une nouvelle fois oubliée à 3-points (79-41).

Avec 39 points de retard à l’entrée du dernier quart-temps, et après avoir compté jusqu’à 47 longueurs de retard, Toronto ne peut plus que limiter les dégâts. Phoenix déroule jusqu’au bout pour signer une victoire sans appel (101-69).