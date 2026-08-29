La spécialiste antidouleur des stars NBA épinglée par la DEA

Son nom était bien connu dans le sport US. Joan Rubinger, infirmière praticienne spécialisée dans le traitement de la douleur, mettait en avant une clientèle comprenant 29 champions NBA et WNBA et 15 médaillés olympiques. Parmi les joueurs NBA ayant eu recours à ses services figuraient notamment Kobe Bryant et Dwyane Wade.

Mais une longue enquête de l’Associated Press, fondée notamment sur des documents judiciaires récemment rendus publics, dévoile l’envers du décor. La DEA accuse ainsi Joan Rubinger d’avoir prescrit, sur quatre ans, quelque 260 000 comprimés contenant des substances contrôlées à des patients répartis dans plus de 20 États !

Parmi les médicaments concernés figurent notamment de puissants opioïdes antidouleur comme l’oxycodone et le Percocet, mais aussi du Xanax.

Le ministère américain de la Justice estime qu’elle a délivré à des centaines de reprises ces opioïdes et autres médicaments « sans objectif médical légitime » et en dehors du cadre normal de sa profession. Au total, les autorités lui reprochaient au moins 900 violations présumées de la législation fédérale…

En juillet, la DEA lui a retiré son autorisation de prescrire ce type de médicaments. L’agence avait estimé que la poursuite de son activité constituait « un danger imminent pour la santé ou la sécurité publiques ». Joan Rubinger avait auparavant accepté de verser 1,4 million de dollars pour mettre fin à la procédure civile.

Un ancien joueur NBA parmi les clients visés

La connexion avec la NBA ne se limite pas aux stars dont Joan Rubinger affichait les témoignages. D’après les documents de l’AP, un ancien meneur remplaçant NBA, dont l’identité n’a pas été révélée, aurait versé avec son épouse plus de 50 000 dollars à la praticienne afin d’obtenir des prescriptions illicites après avoir quitté la ligue.

Les enquêteurs décrivent ainsi un système très organisé. Les nouveaux clients devaient respecter un document baptisé « THE RULES », destiné, selon un message attribué à Joan Rubinger, à « minimiser l’attention que nous attirons de la DEA ». Le paiement devait notamment intervenir avant l’envoi des prescriptions.

« C’est comme chez McDonald’s : il faut payer son burger avant qu’on vous le donne », aurait-elle expliqué à ses clients. La DEA affirme également qu’elle conseillait certains d’entre eux sur la manière d’éviter que leurs ordonnances soient signalées par les pharmacies.

Les autorités fédérales n’ont toutefois engagé aucune poursuite pénale. Surtout, rien dans les documents judiciaires ne suggère que Kobe Bryant, Dwyane Wade, Buddy Hield ou les autres sportifs ayant publiquement soutenu Joan Rubinger aient participé aux pratiques qui lui sont reprochées, ni même qu’ils en aient eu connaissance.