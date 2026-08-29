Trop diminué, le Tempo ne peut rien faire face à A’ja Wilson et Las Vegas

La fin de saison devient particulièrement compliquée pour Toronto. Déjà touché par de nombreuses blessures, le Tempo doit désormais composer avec les départs pour la Coupe du monde, et c’est donc avec un effectif très largement remanié que la formation de Sandy Brondello s’est présentée à Las Vegas.

Nyara Sabally (Allemagne), Julie Allemand (Belgique) et Maria Conde (Espagne) ont ainsi rejoint leurs sélections respectives, tandis que Marina Mabrey (adducteurs), Brittney Sykes (pied) et Aneesah Morrow (genou) étaient également absentes. Une véritable hécatombe qui a poussé la WNBA à accorder au Tempo un contrat de sept jours, utilisé pour recruter Kiana Williams. Ornella Bankole et Zaay Green ont également été intégrées au groupe.

Las Vegas prend immédiatement les commandes

Face à une équipe aussi diminuée, Las Vegas n’a pas laissé passer l’occasion. Après un début de rencontre équilibré, Jackie Young a débloqué la situation derrière la ligne à 3-points et les Aces n’ont ensuite plus jamais été menées.

Avec six paniers primés dès le premier quart-temps, Las Vegas a rapidement pris dix longueurs d’avance (27-17), profitant également des neuf ballons perdus par Toronto durant les dix premières minutes.

L’écart a continué de grimper dans le deuxième quart-temps. Moins adroites de loin, les Aces ont compensé en attaquant le cercle et en provoquant les fautes adverses. Avec un impeccable 13/14 aux lancers-francs en première mi-temps et 50% de réussite au tir, les championnes en titre avaient déjà fait une bonne partie du travail au moment de rejoindre les vestiaires (56-39).

A’ja Wilson poursuit sur sa lancée

Toronto n’a jamais réussi à inverser la tendance après la pause. A’ja Wilson a encore imposé sa domination avec 27 points et 8 rebonds, tandis que Jackie Young a signé une prestation particulièrement propre avec 23 points et 8 passes décisives, sans perdre le moindre ballon. Chelsea Gray a ajouté 11 points.

Côté canadien, Isabelle Harrison a terminé meilleure marqueuse avec 15 points, accompagnés de 7 rebonds et 4 passes décisives. Laura Juskaite a inscrit 14 points, Kia Nurse 12, tandis que Kiki Rice et la nouvelle venue Kiana Williams ont chacune ajouté 10 unités.

Las Vegas s’impose finalement sans trembler (93-73) et porte son bilan à 27 victoires pour 13 défaites. Les Aces conservent ainsi une victoire d’avance sur Indiana (26-14) dans la bataille pour la troisième place.

Pour Toronto (11-28), il faudra désormais rapidement récupérer puisque le Tempo enchaîne dès samedi à Phoenix, pour son dernier match avant la coupure de deux semaines liée à la Coupe du monde.