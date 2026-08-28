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Yves Missi sort une grosse performance face au Nigeria

Publié le 28/08/2026 à 15:40 Twitter Facebook

Coupe du monde – Le pivot camerounais des Pelicans a été dominant dans la victoire face aux Nigérians, en compilant 24 points, 9 rebonds et 4 contres.

Le Cameroun continue de dominer son groupe de qualification pour la Coupe du monde 2027. Il a signé une sixième victoire en sept matches, face au Nigeria, avec une grosse prestation de Yves Missi. Le pivot camerounais a en effet cumulé 24 points (9/13 au shoot), 9 rebonds et 4 contres en 26 minutes.

Lui et ses coéquipiers ont fait la différence en plein milieu de la première période. Avec des tirs primés, une bonne défense et un 13-0, ils vont se détacher. Malgré 30 rebonds offensifs, les Nigérians ont souffert de loin (8/46 à 3-pts) et n’ont pas réussi à revenir.

« On aurait pu faire mieux. Je n’aurais jamais imaginé qu’on soit si maladroit au shoot, mais le mérite leur revient. Ils ont un fait un bon boulot en défense », a salué le coach du Nigeria, David Fizdale.

Le Cameroun l’a donc emporté 78-62 et garde la première place de son groupe, devant le Soudan du Sud et la Tunisie, son prochain adversaire, ce vendredi.

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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